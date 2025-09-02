Gavin Newsom lanza dura iniciativa contra personas sin hogar en estas ciudades de California: lista completa

El programa busca brindar condiciones de salud y hogar a las personas sin hogar. E.E Zaragoza

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció una nueva medida que busca desmantelar los campamentos de personas sin hogar que se extienden en algunas de las ciudades más importantes del estado como Los Ángeles, San Francisco, entre otros.

Una misión de gran demanda

En su mismo anuncio, Newsom confirmó que el Grupo de Trabajo de Acción Estatal para la Facilitación de Campamentos (SAFE) será la organización encargada de retirar los campamentos durante los próximos 30 días en las siguientes ciudades:

Los Ángeles

San Francisco

Oakland

San Diego

Sacramento

San José

Long Beach

Anaheim

Bakersfield

Fresno

De acuerdo con el comunicado emitido por la oficina del gobernador, este grupo contará con el apoyo de diversas dependencias gubernamentales como:

Oficina de Servicios de Emergencia de California

Agencia de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda

Consejo Interinstitucional de California sobre Personas sin Hogar

Departamento de Salud y Servicios Humanos de California

Patrulla de Carreteras de California

Agencia de Transporte del Estado de California

“California ha implementado una estrategia sólida e integral para combatir la crisis nacional de indigencia y vivienda, y como resultado, está superando a la nación en la resolución de este problema”.

Newsom justificó la presencia y acción de este grupo bajo el argumento de salvaguardar la seguridad pública de las mismas personas que habitan estos espacios y de la población en general. Según el gobernador, “nadie debería vivir en un campamento peligroso o insalubre”.

Pese a las acciones anteriores, el gobernador de California señaló que tras el desalojo, se buscará que las personas desalojadas obtengan servicios de salud y refugio. Para ello, se espera que el estado complemente el operativo con programas como Project Homekey y CARE Courts, los cuales están orientados a ofrecer vivienda permanente y tratamiento a personas con enfermedades graves.

Sin embargo, una auditoría reciente afirmó que el “Estado Dorado” carece de métricas claras para medir el impacto real de las inversiones multimillonarias, lo que deja incertidumbre sobre qué ocurrirá después de los 30 días de intervención.

Reacciones y lo que viene después

En mayo de 2025, Newsom ya había señalado que ciudades y condados adoptaran una ordenanza modelo para desalojos, que incluía un aviso de 48 horas y acceso a refugio antes de remover campamentos. La medida se respaldó con más de 3 mil millones de dólares destinados a programas de salud mental y adicciones de acuerdo con AP News.

Aunque algunos avances ya se reflejan en el estado, como la disminución de un 4% en la población sin hogar del condado de Los Ángeles y un descenso del 8% en personas sin refugio, según datos recientes de The Guardian, persisten dudas sobre la efectividad de la estrategia. Diversos analistas han calificado la iniciativa como una acción simbólica, más enfocada en visibilidad pública que en soluciones estructurales.

Expertos en políticas sociales advierten que los desalojos, conocidos como sweeps, pueden generar efectos adversos, como pérdida de pertenencias vitales o incremento de riesgos de salud.