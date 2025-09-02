Una adolescente embarazada muere de un disparo en la cabeza en Louisiana y su bebé nace sana y salva: "La bebé continúa evolucionando bien" Kristen Nicole (Facebook)

Una adolescente embarazada de 17 años perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un hecho de furia al volante. El caso, ocurrido en Ponchatoula, Louisiana, conmocionó a todo Estados Unidos después de que su bebé naciera sana y salva mediante una cesárea de emergencia. Según reportó CNN, la pequeña pesó apenas 1,4 kg y continúa evolucionando de manera positiva.

¿Qué pasó con la adolescente embarazada en Louisiana?

La adolescente fue identificada como Katelynn Strate, de 17 años. El hecho ocurrió mientras viajaba en un vehículo con su novio y cuñada cuando se produjo un altercado vial. De acuerdo con la Policía, Barry West, de 54 años, disparó contra la camioneta y la bala impactó en la cabeza de la adolescente.

La bebé nació en medio de la emergencia médica y, aunque Katelynn fue llevada a cuidados intensivos, días después la familia confirmó que había muerto como “heroína donante”. Sus allegados expresaron: “Hoy, su generosidad salvará vidas, y estamos inmensamente orgullosos de ella por ese último acto de bondad”.

El caso que generó indignación en Estados Unidos

El sospechoso enfrenta cargos de homicidio sin premeditación y de intento de homicidio, según informó la oficina del sheriff del distrito de Tangipahoa a CNN. Las autoridades aclararon que no se halló ningún arma en el vehículo de la víctima y que los disparos provinieron únicamente de West.

La familia describió el hecho como “una tragedia evitable” y pidió justicia para Katelynn. Mientras tanto, amigos y vecinos organizan actividades comunitarias y una campaña de GoFundMe, que ya recaudó más de 55.000 dólares para cubrir los gastos del funeral y el cuidado de la bebé, quien estará a cargo de su abuela.