Protesta masiva en Miami por el Labor Day: Los trabajadores se movilizan aquí "en contra de los multimillonarios"

Protesta masiva en Miami por el Labor Day: Los trabajadores se movilizan "en contra de los multimillonarios" en esta marcha Organized Power In Numbers

Miles de trabajadores confirmaron su presencia en una protesta masiva en Miami por el Labor Day. La marcha fue convocada oficialmente a través de la web Movilize bajo el lema “en contra de los multimillonarios”. Este lunes 1 de septiembre se llevará a cabo frente al 401 Biscayne Blvd, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde.

Protesta masiva en Miami por el Labor Day contra los multimillonarios

De acuerdo con los organizadores del movimiento May Day Strong, el mensaje central de la movilización es que “los multimillonarios están robando a las familias trabajadoras, destruyendo nuestra democracia y creando ejércitos privados para atacar nuestras ciudades”.

La convocatoria remarca que “no se trata de un acto simbólico”, sino de la “acción colectiva” para frenar lo que califican como “apropiación del gobierno por parte de los multimillonarios”. En su web oficial explicaron que el objetivo es construir un país “más justo, equitativo y libre para todos, y no solo para unos pocos elegidos”.

Según Newsweek, esta marcha forma parte de una serie de movilizaciones masivas que se realizan en todo Estados Unidos durante el Labor Day en rechazo a la administración de Donald Trump y a las políticas que, según los organizadores, favorecen a los multimillonarios.

¿Cuáles son las demandas principales de los trabajadores en la marcha del Labor Day?

La movilización en Miami plantea la siguiente serie de reclamos: