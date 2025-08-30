El labial de L'Oréal Paris con ácido hialurónico que es furor entre las mujeres y Walmart vende en EEUU
El producto estrella que promete labios más rellenos e hidratados a un precio accesible.
El aceite labial con ácido hialurónico de L’Oréal Paris se convirtió en un éxito en Walmart Estados Unidos gracias a su fórmula innovadora que combina brillo, cuidado y volumen instantáneo. Son miles las mujeres que se fanatizaron con este producto, debido a su precio y calidad.
El producto de L'Oréal con ácido hialurónico para los labios que se vende en Walmart
El L'Oréal Paris Plump Ambition Lip Oil contiene un 2% de ácido hialurónico y tripéptidos, ingredientes que aportan hidratación profunda y un efecto de relleno visible desde la primera aplicación. Según la marca, su textura ligera evita la sensación pegajosa de otros glosses, lo que lo hace cómodo para el uso diario.
Está disponible en 10 tonos, incluido el popular Crystal Clear, que puede aplicarse solo o encima de otro labial para un acabado más luminoso.
Precio accesible y beneficios destacados
Con un precio online de 10.97 dólares, este aceite de labios es una alternativa económica frente a otros productos de lujo que ofrecen un efecto similar. Entre sus beneficios se destacan:
-
Hidratación durante 24 horas.
-
Labios más rellenos y con efecto rebote.
-
Aplicador pequeño y esponjoso para mayor precisión.
-
Fórmula no grasosa ni pegajosa.
Opiniones de usuarias de Walmart
Las reseñas en la tienda online destacan su efectividad y comodidad: “El aplicador es perfecto, el brillo no es pegajoso y el efecto es natural. Mis labios lucen más llenos en minutos”.
“Me encanta el tono Crystal Clear, da un brillo versátil y duradero. Es un gloss económico que realmente cumple lo que promete. Deja los labios hidratados y con volumen”, aseguró otra usuaria.