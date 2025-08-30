Confirmado: Estos son los inmigrantes que perderían su Estatus de Protección Temporal en septiembre

Un gran número de beneficiarios de TPS tienen el año 2025 y 2026 como el fin de su vigencia. Hugo Palotto Ayuda en Acción

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que ha beneficiado a miles de inmigrantes en Estados Unidos desde finales de los años noventa, está cerca de finalizar para un nuevo grupo de beneficiarios. Y es que en septiembre próximo, miles de hondureños y nicaragüenses que recibieron esta protección tras el paso devastador del huracán Mitch en 1999 enfrentarán la suspensión de su estatus, lo que amenaza su permanencia legal en el país.

La medida del DHS contra hondureños y nicaragüenses

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció en julio de 2025 que el TPS otorgado a ciudadanos de Honduras y Nicaragua llegaría a su fin el 8 de septiembre de 2025, al considerar que las condiciones que dieron origen al beneficio ya no justifican su extensión.

Esta decisión afecta directamente a más de 70,000 hondureños y cerca de 4,000 nicaragüenses que han vivido durante más de dos décadas bajo esta figura migratoria.

La medida incluye la terminación automática de permisos de trabajo y documentos relacionados, lo que deja a miles de familias en una situación de incertidumbre. Según AP News, la decisión forma parte de un esfuerzo más amplio por limitar los programas de protección temporal a migrantes de Centroamérica y Nepal.

Un fallo judicial que pospone la suspensión

No obstante, el futuro de esta decisión todavía no está completamente cerrado. Una jueza federal en San Francisco, Trina Thompson, bloqueó parcialmente la medida del gobierno, otorgando una prórroga del TPS para hondureños, nicaragüenses y nepalíes hasta al menos el 18 de noviembre de 2025, mientras continúa el litigio en tribunales.

Según reportó el San Francisco Chronicle, la jueza consideró que suspender de inmediato el programa causaría un daño irreparable a decenas de miles de inmigrantes y a sus familias, muchas de ellas con hijos ciudadanos estadounidenses.

Este fallo representa un respiro temporal para quienes dependen del TPS, pero no resuelve de manera definitiva la incertidumbre sobre su estatus a largo plazo.

Qué significa para los beneficiarios del TPS

La suspensión del TPS impacta a comunidades profundamente arraigadas en Estados Unidos, muchas de las cuales han establecido familias, negocios y carreras en el país durante más de 20 años. Aunque por ahora la orden judicial otorga un margen de protección, los beneficiarios saben que el resultado final dependerá de las cortes de apelación y de futuras decisiones políticas.

Para hondureños y nicaragüenses, el 8 de septiembre de 2025 sigue marcado como una fecha crítica, con el 18 de noviembre como una extensión provisional que dependerá de la batalla legal en curso.