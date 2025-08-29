Labor Day 2025: el suero facial de L'Oréal con ácido hialurónico que Walmart vende en Miami con una gran oferta

El suero facial de L'Oréal con ácido hialurónico que Walmart vende en Miami ChatGPT

Durante este Labor Day 2025, Walmart en Miami y en todo Estados Unidos ofrece una de las mejores oportunidades para renovar tu rutina de cuidado de la piel. Se trata del L'Oréal Paris Revitalift Derm Intensives con ácido hialurónico, un suero facial antienvejecimiento que hidrata en profundidad y promete resultados visibles en tan solo una semana.

El suero estrella de L’Oréal ahora en oferta en Walmart por el Labor Day

Con un precio regular de 32.99 dólares, este sérum se encuentra en promoción por 25.97, lo que significa un ahorro inmediato de 7.02 dólares al comprar online en Walmart. Además, cuenta con la ventaja de devoluciones sin costo en un plazo de 90 días.

Su fórmula ligera, no grasa y de rápida absorción fue diseñada para todo tipo de pieles, incluyendo las sensibles. Es libre de fragancias, colorantes, parabenos y aceites minerales.

Una gran oferta en Walmart por el Labor Day 2025 Walmart

Ácido hialurónico en tres formas para máxima eficacia

Lo que hace destacar al Revitalift Derm Intensives es que contiene tres pesos moleculares únicos de ácido hialurónico:

Macro HA , que ayuda a rehidratar la piel y mantener la humedad.

Micro HA , que suaviza la textura y rellena visiblemente las arrugas.

Micro-Epidérmico HA, que permite una absorción profunda y rápida.

Según la marca, gracias a esta combinación, el suero logra hidratar de inmediato y mejorar el aspecto de las líneas finas, arrugas y textura de la piel en pocos días.

Opiniones de quienes ya lo probaron

Las reseñas en Walmart destacan la efectividad del producto. "Este suero absorbe rápido. Mi cara nunca ha estado tan suave y en solo tres días ya noté mi piel más uniforme y con poros menos visibles", expresó una usuaria.

“Lo uso hace un año y cada vez que lo incluyo en mi rutina noto la diferencia: mi tez se siente mucho más suave en cuestión de días”, escribió otra.