Un abuelo de Illinois quiere comprar su raspadita usual, pero los tickets están agotados: su segunda opción gana el premio mayor

Un abuelo de Illinois vivió un giro inesperado en su rutina cuando fue a comprar su raspadita de lotería usual a la tienda Jewel-Osco, pero como los tickets estaban agotados, eligió su segunda opción favorita. Este pequeño cambio lo convirtió en ganador de un sorprendente premio mayor en Estados Unidos.

¿Cuál es la raspadita que eligió este abuelo de Illinois y cuánto ganó?

Clarence Neuenkirchen, residente de Montgomery, estado de Illinois, obtuvo el premio mayor de 200,000 dólares con un boleto 7X Bingo Multiplier, según confirmó la lotería de Illinois.

Neuenkirchen explicó: “Esperaba comprar mi ticket favorito de 5 dólares Crossword, pero estaba agotado. El 7X Bingo Multiplier es mi segunda opción, me gusta porque puedo tomarme mi tiempo para jugarlo”.

7X Bingo Multiplier Lotería de Illinois

El ticket ganador lo compró en el supermercado Jewel-Osco ubicado en 3795 Orchard Road, Oswego, Illinois. Por venderlo, la tienda recibirá un bono de 2,000 dólares, equivalente al 1 % del premio.

¿Qué hará el abuelo de Illinois con el premio mayor?

El abuelo ganador compartió la noticia con su esposa, apenas llegó a casa: “Pensé que iba a romper el piso de tanto saltar”, relató entre risas. Sin embargo, aún no lo asimila del todo, ya que reconoció: “Quizás cuando el dinero esté en nuestra cuenta se sienta real”.

Neuenkirchen adelantó que ya imagina un crucero por el Golfo y hasta un posible viaje a Francia junto a su esposa. Además, usará parte del premio para su retiro y para crear fondos educativos para sus nietos: “Los mayores van a recibir un buen cheque”, afirmó.