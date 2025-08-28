Illinois desafía a Trump: el gobernador Pritzker advierte que no permitirá que “intimide a los habitantes de Chicago"

El gobernador JB Pritzker aseguró que no permitirá que la Casa Blanca “intimide a los habitantes de Chicago”, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre el posible envío de la Guardia Nacional al estado. Según declaraciones recogidas por Fox News, Pritzker lo calificó como un intento de “fabricar una crisis” y lo rechazó como “inconstitucional”.

Pritzker responde a Trump sobre la amenaza de llevar la Guardia Nacional a Illinois

El gobernador JB Pritzker dejó en claro que el estado de Illinois no aceptará una intervención federal: “No vamos a quedarnos de brazos cruzados si decide enviar a la Guardia Nacional para intimidar a los habitantes de Chicago. La acción será respondida con una reacción”, escribió en su cuenta de X.

Unlike Donald Trump, we keep our promises. We will not stand idly by if he decides to send the National Guard to intimidate Chicagoans. Action will be met with a response. — JB Pritzker (@JBPritzker) August 28, 2025

Pritzker recalcó que “a diferencia de Donald Trump, nosotros cumplimos nuestras promesas” y subrayó que “la seguridad del pueblo de Illinois es siempre mi máxima prioridad”. También sostuvo que no existe ninguna emergencia que justifique que el gobierno federal intente tomar control de la Guardia Nacional estatal o movilizar tropas desde otras regiones.

Crece la tensión entre Trump y Pritzker

La tensión aumentó cuando el presidente Trump calificó a Pritzker como un “gobernador incompetente” y afirmó que el crimen en Chicago está fuera de control.

Según Fox News, en redes sociales el presidente escribió: “Un fin de semana realmente mortal en Chicago. Seis muertos, 27 heridos. El pánico de Pritzker muestra que es incapaz de manejar la situación. El alcalde no es mejor”.

Por su parte, el gobernador insistió en que Trump intenta “fabricar una crisis” y que su plan es “inconstitucional y contrario a los valores de Estados Unidos”. Aseguró que el presidente busca “usar al ejército para ocupar una ciudad estadounidense, castigar a sus opositores y ganar rédito político”.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, también demócrata, respaldó a Pritzker. Según Johnson, el despliegue de tropas sería “innecesario y contraproducente”. Según cifras policiales citadas por el alcalde, los homicidios y robos en la ciudad han caído más del 30% en el último año, aunque aún superan los niveles de 2021.