Pésimas noticias para Trump: una medida que beneficia a China enfurece a sus aliados conservadores de MAGA

El presidente Donald Trump sorprendió a su propia base conservadora al declarar que permitiría el ingreso de 600,000 estudiantes de China a universidades de Estados Unidos, de acuerdo con lo explicado por AP News. La afirmación fue hecha en la Oficina Oval durante un encuentro con el presidente surcoreano Lee Jae Myung y repetida en una reunión de gabinete junto a Marco Rubio.

Trump permitirá 600,000 estudiantes de China en EE. UU.

En la conversación con periodistas, Trump explicó: “El presidente Xi desea que visite China. Es una relación muy importante. Como saben, recibimos mucho dinero de China debido a los aranceles y otras cuestiones”.

Además, aclaró: “Escucho muchos comentarios de que ‘no vamos a permitir la entrada de sus estudiantes’, pero sí vamos a permitir la entrada. Lo vamos a permitir. Es muy importante: 600.000 estudiantes”.

Un día después reforzó su postura en el gabinete: “Estamos honrados de tener estudiantes chinos en el país”, y agregó que su presencia mantiene a flote a varias universidades estadounidenses.

El número mencionado por el mandatario resulta más del doble de los estudiantes chinos registrados en el ciclo 2023-2024, lo que generó desconcierto y cuestionamientos dentro de Estados Unidos. La medida contrasta con disposiciones recientes que habían endurecido la entrega de visas, llegando incluso a suspender matrículas internacionales en instituciones como Harvard.

Los conservadores de MAGA rechazan la medida de Trump

Dirigentes del movimiento MAGA reaccionaron con dureza ante los dichos de Trump. La congresista Marjorie Taylor Greene sostuvo que “si el hecho de negar la entrada a estos estudiantes hace que el 15 % de las universidades cierren, entonces esas instituciones deberían cerrar de todos modos porque están sostenidas por el Partido Comunista Chino”.

Steve Bannon y Laura Loomer también criticaron duramente la decisión, mientras en medios como Fox News se cuestionó si esa apertura contradice la agenda de “America First”. "No lo entiendo en absoluto. Son 600.000 plazas que los jóvenes estadounidenses no verán", dijo la Laura Ingraham, del programa The Ingraham Angle.