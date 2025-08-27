La pequeña ciudad al noroeste de Florida que saltó a la fama gracias a Taylor Swift
El destino turístico vio crecer su popularidad tras ser mencionado en una de las canciones del último álbum de Taylor Swift.
La ciudad de Destin, en el noroeste de Florida, fue mencionada en el tema Florida!!! del disco The Tortured Poets Department de Taylor Swift lanzado en 2024. Desde ese momento, la curiosidad por este punto turístico del Golfo de México aumentó de manera notable. Destin es conocida por sus arenas blancas y aguas color esmeralda. Fue fundada en la década de 1840 y hoy se presenta como un sitio ideal para vacaciones familiares o escapadas de playa.
Qué hacer en Destin, la ciudad de Florida mencionada por Taylor Swift
Según guías de viaje como U.S. News & World Report, los mejores meses para visitarla son abril y mayo, por su clima cálido y soleado.
La oferta de actividades es variada:
-
Paseos de pesca en alta mar
-
Campos de golf
-
Centros comerciales como Silver Sands Factory Stores, considerado uno de los outlets de diseñadores más grandes del país
-
Alquiler de carritos de golf para recorrer la ciudad y acceder fácilmente a la playa
Además, durante septiembre y octubre se celebran eventos como el Destin Fishing Rodeo y el Destin Seafood Festival, que atraen a visitantes de todo el país.
Los residentes locales se refieren a Destin con este apodo debido a su tradición marítima y a la abundancia de actividades relacionadas con el mar. La mención en la canción que Taylor Swift hace con Florence + The Machine reforzó su fama como destino de playa y la colocó en el mapa internacional.
El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift acaparó la atención mundial tras anunciar su compromiso con Travis Kelce, estrella de la NFL. La relación entre ambos es muy seguida por los fanáticos, y la noticia generó repercusión en todo el mundo.
La cantante y el deportista están juntos desde hace dos años y se espera que la boda sea en 2026.