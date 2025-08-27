La pequeña ciudad al noroeste de Florida que saltó a la fama gracias a Taylor Swift Instagram @cityofdestinofficial / @taylorswift

La ciudad de Destin, en el noroeste de Florida, fue mencionada en el tema Florida!!! del disco The Tortured Poets Department de Taylor Swift lanzado en 2024. Desde ese momento, la curiosidad por este punto turístico del Golfo de México aumentó de manera notable. Destin es conocida por sus arenas blancas y aguas color esmeralda. Fue fundada en la década de 1840 y hoy se presenta como un sitio ideal para vacaciones familiares o escapadas de playa.

Qué hacer en Destin, la ciudad de Florida mencionada por Taylor Swift

Según guías de viaje como U.S. News & World Report, los mejores meses para visitarla son abril y mayo, por su clima cálido y soleado.

La oferta de actividades es variada:

Paseos de pesca en alta mar

Campos de golf

Centros comerciales como Silver Sands Factory Stores, considerado uno de los outlets de diseñadores más grandes del país

Alquiler de carritos de golf para recorrer la ciudad y acceder fácilmente a la playa

Además, durante septiembre y octubre se celebran eventos como el Destin Fishing Rodeo y el Destin Seafood Festival, que atraen a visitantes de todo el país.

Los residentes locales se refieren a Destin con este apodo debido a su tradición marítima y a la abundancia de actividades relacionadas con el mar. La mención en la canción que Taylor Swift hace con Florence + The Machine reforzó su fama como destino de playa y la colocó en el mapa internacional.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift acaparó la atención mundial tras anunciar su compromiso con Travis Kelce, estrella de la NFL. La relación entre ambos es muy seguida por los fanáticos, y la noticia generó repercusión en todo el mundo.

La cantante y el deportista están juntos desde hace dos años y se espera que la boda sea en 2026.