Nuevo golpe para Trump: Jueza rechaza petición del gobierno y Alligator Alcatraz seguirá sin operar

La batalla legal en torno al centro de detención de migrantes conocido como Alligator Alcatraz continúa generando tensiones entre el gobierno federal, el estado de Florida y los tribunales. De manera reciente, la jueza federal Kathleen Williams ha vuelto a colocarse en el centro de la discusión al rechazar una solicitud clave para que las operaciones del complejo siguieran activas por parte del Gobierno estadounidense.

Un nuevo rechazo judicial de Kathleen Williams a Florida y el gobierno federal

De acuerdo con el medio WPBF, la jueza Kathleen Williams reafirmó su postura al negar la petición presentada por abogados del Gobierno para mantener operativo el controvertido centro. Con esta decisión, la magistrada dejó en claro que su orden previa, que exige frenar el ingreso de nuevos detenidos y avanzar hacia un desmantelamiento en un plazo determinado, seguirá siendo la ruta legal vigente.

La petición, realizada por el gobierno de Florida, buscaba una suspensión inmediata de la decisión de Williams, pero la respuesta fue negativa, lo que mantiene al sitio en un estado de cierre progresivo.

Williams basó su decisión en argumentos ambientales y legales: señaló que las autoridades impulsaron la construcción y funcionamiento del campo sin cumplir con las revisiones de impacto ambiental obligatorias.

Además, destacó que la operación ponía en riesgo especies en peligro en los delicados ecosistemas de los Everglades. Este razonamiento refuerza la postura de que el proyecto no solo enfrenta cuestionamientos políticos, sino también de carácter ecológico y normativo.

Reacciones de Florida y del Gobierno federal

La negativa judicial generó respuestas inmediatas. Abogados del estado y del Gobierno federal insistieron en que la aplicación inmediata del fallo podría afectar la capacidad del sistema migratorio y complicar la gestión de otros centros de detención. Su petición buscaba precisamente ganar tiempo mientras avanza el proceso de apelación.

Desde el ámbito político, el gobernador Ron DeSantis criticó duramente el fallo y calificó a Williams como una jueza “activista”. En declaraciones recogidas por WPBF, afirmó que la decisión responde más a intereses políticos que legales, y prometió seguir impulsando medidas para fortalecer la aplicación de la ley migratoria en Florida.

El mensaje, más allá de lo jurídico, buscó reafirmar su postura frente a un tema altamente sensible para su base política.

La decisión previa de la jueza Williams

Antes de este episodio, Williams ya había marcado el rumbo al emitir una orden preliminar que prohibía el envío de nuevos migrantes al centro y establecía un plazo de 60 días para iniciar el desmantelamiento una vez que la población interna comenzara a reducirse.

Esta primera resolución también citaba el incumplimiento de las revisiones ambientales y el riesgo para los Everglades como ejes fundamentales de su decisión.

Mientras los litigios avanzan en instancias superiores, el futuro de Alligator Alcatraz parece cada vez más comprometido, no solo en términos políticos, sino también por los cuestionamientos legales y ambientales que pesan sobre el proyecto.