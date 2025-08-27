Malas noticias para la administración Trump: políticas migratorias frenan la entrada de viajeros a EEUU

Este tipo de bajas podría significar un impacto de más de 12 mil millones de dólares en pérdidas para el país por turismo. Europa Press

La serie de nuevas medidas migratorias, impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, no solo han generado debate político, sino que ahora empiezan a mostrar consecuencias directas en la llegada de viajeros internacionales. Según un reporte de Newsweek, aerolíneas de distintos continentes confirman una baja en las reservas hacia Estados Unidos debido al endurecimiento de los controles de ingreso.

Una caída visible en la demanda internacional

El informe señala que compañías como Turkish Airlines, Volaris y Air France-KLM han detectado una reducción en la venta de boletos hacia Estados Unidos. En varios casos, pasajeros optaron por posponer sus viajes por temor a las largas revisiones en aeropuertos, que incluyen la verificación exhaustiva de dispositivos electrónicos y cuestionamientos sobre el estatus migratorio.

El fenómeno no se limita a un solo mercado. Mientras Turkish Airlines reporta un descenso notable en las rutas desde India y África, Volaris y Air France-KLM advierten que la incertidumbre afecta sobre todo a viajeros de América Latina y Europa.

Para las aerolíneas, esta tendencia representa no solo pérdidas en ocupación, sino también un riesgo de reconfiguración en las preferencias de los turistas internacionales.

Políticas migratorias más estrictas y su efecto en el turismo

De acuerdo con Newsweek, la caída no es menor: en junio se registró un descenso del 3.4% en las llegadas internacionales a EEUU, según datos de la Oficina Nacional de Turismo. Diez de los veinte principales países emisores mostraron retrocesos en comparación con años anteriores.

Analistas del Consejo Mundial de Viajes y Turismo estiman que la reducción en la demanda puede representar una pérdida de hasta 12,500 millones de dólares en gasto extranjero durante 2025.

Los expertos coinciden en que las políticas actuales generan un clima de incertidumbre: muchos visitantes potenciales temen ser detenidos o rechazados en los puertos de entrada. Este ambiente ha provocado que algunos viajeros opten por destinos alternativos en Europa o Asia, donde las restricciones son menores y el ingreso más ágil.

Un panorama económico cada vez más restrictivo para viajeros

La aplicación de restricciones migratorias se intensifica con medidas económicas significativas para ciertos visitantes. Por un lado, el plan migratorio One Big Beautiful Bill incluye un nuevo cargo de 250 dólares conocido como Visa Integrity Fee, que se cobrará a la mayoría de solicitantes de visas no inmigrantes, como turistas, estudiantes, trabajadores temporales y participantes de programas culturales, a partir del último trimestre de 2025.

Aunque teóricamente sería reembolsable si el viajero cumple con todos los términos de su visa, su implementación y efectividad aún generan dudas.

A esto se suma un programa piloto que exige a ciudadanos de Malawi y Zambia, países con alta tasa de permanencia irregular, depositar un fianza de entre 5,000 y 15,000 dólares como condición para la obtención de una visa B1/B2, lo que representa una barrera prácticamente insalvable para la mayoría de sus habitantes.