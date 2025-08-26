Alerta: confirman el primer caso de gusano come-carne en humanos en Estados Unidos

Confirman el primer caso de gusano come-carne en humanos en Estados Unidos ChatGPT

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos confirmó el primer contagio humano en el país del parásito conocido como gusano come-carne o New World screwworm. El paciente, residente de Maryland, había viajado recientemente a El Salvador y se recuperó tras el tratamiento médico, según informaron los CDC y las autoridades estatales.

El parásito que preocupa a Estados Unidos

El gusano come-carne es la larva de una mosca que puede infestar a humanos y animales de sangre caliente. Aunque los contagios en personas son raros, pueden ser fatales si no se tratan. En animales, las consecuencias son devastadoras para el ganado, las mascotas y la fauna silvestre.

El insecto es endémico en países del Caribe y Sudamérica, y en los últimos años volvió a expandirse en México y Centroamérica, lo que generó preocupación en Estados Unidos por el riesgo de reintroducción.

La infección detectada en Maryland es el primer caso humano asociado a un viaje desde un país con brote.

El gusano puede causar la muerte de animales de granja y afectar la economía agrícola.

El parásito se eliminó en EE.UU. en los años 60, pero persiste en otras regiones.

Plan de control en la frontera con México

Para frenar su avance, el gobierno federal anunció un plan que incluye liberar miles de millones de moscas estériles en el sur de Texas y México, una técnica que ya fue efectiva décadas atrás para erradicar la plaga.

El secretario de Agricultura, Brooke L. Rollins, confirmó que el programa se adelantará debido a la amenaza actual. Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que la industria agrícola del estado está en riesgo.

Un informe oficial estimó que un brote podría generar pérdidas de al menos 1800 millones de dólares en ganado, medicamentos y mano de obra.

Qué significa el gusano come-carne para la salud pública

Las autoridades remarcaron que el riesgo de contagio en la población general es muy bajo, pero reforzaron la vigilancia en la frontera y en el comercio de animales. El Departamento de Agricultura ya había suspendido temporalmente el cruce de ganado desde México tras casos reportados en Veracruz, a 370 millas de Texas.

El caso en Maryland se considera un llamado de atención, y expertos piden acelerar las medidas para evitar que la plaga vuelva a instalarse en Estados Unidos.