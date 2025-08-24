Redada trágica de ICE: un hombre muere tras ser atropellado al huir de agentes migratorios en un Home Depot

Un operativo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un Home Depot de Monrovia, al noreste de Los Ángeles, terminó en tragedia, ya que un hombre guatemalteco murió atropellado en una autopista al intentar escapar de los agentes. El hecho generó conmoción entre la comunidad migrante y reavivó las críticas hacia las redadas en espacios donde suelen reunirse trabajadores indocumentados.

Cómo fue la muerte del hombre al escapar de una redada del ICE

La víctima fue identificada como Roberto Carlos Montoya Valdés, de 52 años, quien salió corriendo del estacionamiento del Home Depot en el momento en que agentes federales iniciaban una redada. Según informó la Patrulla de Caminos de California (CHP), Montoya cruzó los carriles de la autopista interestatal 210 y fue embestido por una camioneta que circulaba a unos 60 mph. El hombre fue trasladado a un hospital, pero murió debido a la gravedad de las lesiones.

ICE aseguró en un comunicado que Montoya “no estaba siendo perseguido por agentes de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional” en el momento del accidente, y que no se conocía su estatus migratorio. Además, afirmaron no haber sido notificados del hecho hasta horas después.

Marcha de repudio y pedidos de justicia

La muerte de Montoya provocó indignación en la comunidad. Decenas de personas se concentraron en el estacionamiento del Home Depot de Monrovia para rendirle homenaje y exigir que se ponga fin a este tipo de operativos.

“Estamos aquí para levantar su humanidad, para decir su nombre… y para decir que esto no puede volver a pasar”, expresó el reverendo Francisco García, copresidente del ministerio Sacred Resistance de la Diócesis Episcopal de Los Ángeles.

El National Day Laborer Organizing Network anunció que brindará apoyo a la familia de Montoya y a los trabajadores que presenciaron el accidente.

Home Depot, un punto recurrente de redadas

Los estacionamientos de Home Depot se convirtieron en puntos frecuentes de operaciones migratorias, ya que allí suelen reunirse trabajadores en busca de empleos temporales como construcción, pintura o techado.

La empresa aseguró no haber sido notificada por ICE y se desligó completamente de la operación. “No estamos involucrados en los operativos y no recibimos avisos previos sobre ellos”, indicó la compañía en un comunicado.

Mientras tanto, la Patrulla de Caminos de California continúa investigando el accidente, aunque reconoció que el incidente ocurrió “en el contexto de un operativo federal”.