Un solicitante de asilo es arrestado en una cita migratoria de rutina: “Nadie debería tener que vivir con miedo”

Un ciudadano colombiano, que llegó recientemente a Estados Unidos, y aspiraba a obtener asilo, fue detenido durante lo que debía ser una simple cita de supervisión con autoridades migratorias, un episodio que ha generado indignación en su entorno y cuestionamientos sobre las normas del debido proceso.

Arresto en cita migratoria de rutina

Según reporta Newsweek, Morgan Bowser, pareja de John Ever Pineda Calderón, relató que ICE lo detuvo mientras acudía a una reunión del Programa ISAP (Intensive Supervision Appearance Program) en Memphis, Tennessee.

Pineda Calderón, de 35 años, trabajaba en el sector de renovación hotelera y había solicitado asilo recientemente.

El arresto ocurrió el 7 de agosto, cuatro días después de haber presentado formalmente la solicitud de asilo y la petición de suspensión de deportación. Bowser permaneció en el estacionamiento, pero perdió contacto con él durante horas, hasta que su abogado le informó que había sido trasladado a un centro de detención cercano. Más tarde, Pineda Calderón logró comunicarse brevemente para informar que estaba bajo custodia.

Antecedentes y contexto legal

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Pineda Calderón ingresó de forma irregular al país el 10 de febrero de 2023, fue detenido inicialmente en la frontera, pero luego liberado mientras se evaluaba su caso migratorio.

En una declaración a Newsweek, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la detención como parte del procedimiento estándar en el contexto del sistema migratorio estadounidense.

Actualmente, Pineda Calderón permanece recluido en el Centro de Procesamiento de ICE en Jena, Luisiana, a la espera de una audiencia programada para el 20 de agosto.

Voces desde el entorno y repercusiones emocionales

La pareja del solicitante expresó un sentimiento de angustia y desesperanza al medio Newsweek, mencionando el miedo que vive por la vida de su pareja: “Vivo una mezcla de miedo, tristeza y esperanza. Intento mantenerme fuerte cuando hablo con John porque sé lo fácil que es perder la fe en estas circunstancias”, relató Bowser.

Su declaración: “Nadie debería enfrentarse a una cita migratoria encerrado en un centro de detención. Es inhumano”, reflejó el dilema emocional y humano que atraviesan quienes, pese a iniciar un proceso legal, pronto se encuentran en condiciones adversas que desafían su derecho a un proceso justo.

El caso de John Ever Pineda Calderón pone en evidencia una situación dolorosa y compleja: solicitantes de asilo que cumplen con sus citas rutinarias pueden, sin mayor aviso, acabar detenidos. Más allá de su procedimiento legal, lo que resalta es la carga emocional de vivir con temor durante un proceso que debería ser de protección y no de penalización.