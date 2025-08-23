El set de e.l.f. con ácido hialurónico para una rutina completa de skincare: Walmart lo vende en EEUU por 20 dólares

Walmart puso a la venta un set de e.l.f. en Estados Unidos que está pensado para quienes buscan una rutina completa de skincare con productos de tamaño práctico e ingredientes hidratantes. El kit, que cuesta tan solo 20 dólares, está formulado con ácido hialurónico, ceramidas y vitamina E.

¿Qué incluye el set de e.l.f. con ácido hialurónico en Walmart?

La propia tienda Walmart detalla que este set de cuidado de la piel trae cinco productos básicos para una rutina completa de cuidado de la piel:

Holy Hydration! Daily Cleanser , un limpiador en gel con ácido hialurónico y ceramidas, que retira maquillaje, impurezas y exceso de grasa mientras hidrata.

Makeup Melting Cleansing Balm , bálsamo sólido con ácido hialurónico, ceramidas y péptidos que se transforma en aceite y luego en toma la textura de una leche ligera. Es ideal para eliminar maquillaje de forma suave.

Hydrating Booster Drops , gotas concentradas con vitamina E que aportan un refuerzo de hidratación.

Holy Hydration! Face Cream , crema ligera que ayuda a equilibrar el tono y retener la humedad.

Holy Hydration! Eye Cream, crema para ojos con ácido hialurónico, péptidos y colágeno vegano que hidrata y suaviza el contorno.

Todos los productos del set de e.l.f. están libres de sulfatos, parabenos y ftalatos, además de ser 100% veganos y libres de crueldad animal.

Captura de pantalla de los productos del set. Walmart

Gracias a este set de productos se puede armar una rutina completa de skincare con pasos orientados a la limpieza, la hidratación y el cuidado específico para el rostro y los ojos.

Un kit práctico de skincare solo por 20 dólares

El set de e.l.f. es una opción práctica y accesible para quienes buscan una rutina de cuidado facial económica. Además, por el tamaño de los productos, es ideal para viajes gracias a su formato mini, por lo que entra en cualquier maleta.

Según información compartida por e.l.f. Cosmetics Store en Walmart, este kit “hará que tu rostro se sienta suave, flexible e hidratado sin importar dónde te encuentres”.