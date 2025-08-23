La FWC de Florida pide que reporten una rara serpiente arcoíris: “Necesitamos la ayuda de los floridanos y los visitantes"

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) hizo un llamado a los ciudadanos y turistas de Estados Unidos para que ayuden a reportar la presencia de la rara serpiente arcoíris (Farancia erytrogramma). Este reptil no venenoso ha disminuido en número por la pérdida de su hábitat natural y por la reducción de su principal fuente de alimento, la anguila americana.

FWC solicita la ayuda de ciudadanos y turistas en Florida

La FWC confirmó que necesita apoyo de la comunidad para ubicar a esta especie. “Necesitamos la ayuda de los floridanos y los visitantes para entender mejor dónde siguen apareciendo las serpientes arcoíris en el estado”, explicó Kevin Enge, científico investigador del Instituto de Pesca y Vida Silvestre de la FWC.

Cada aviso aporta datos claves sobre su distribución actual y permite evaluar la salud de la especie.

Farancia erytrogramma (serpiente arcoíris) en Virginia. Marioxramos - Wikimedia Commons

¿Cómo identificar a la rara serpiente arcoíris?

La serpiente arcoíris destaca por su aspecto llamativo:

Escamas negras o azul violáceo con reflejos iridiscentes

Tres franjas rojas en el lomo

Escamas amarillas con manchas violetas en la boca y el mentón

Los adultos miden entre 90 y 120 centímetros

Estos reptiles semiacuáticos suelen encontrarse cerca de ríos, manantiales y marismas salobres. En el pasado, una subespecie habitó Fisheating Creek, en el condado de Glades, aunque no se han visto ejemplares allí desde 1952.

La FWC pidió que quienes detecten una serpiente arcoíris en Florida lo reporten en su formulario en línea, de ser posible incluyendo fotos para confirmar el hallazgo. La participación del público es esencial para conservar esta especie única.