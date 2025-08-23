El duro testimonio de un detenido por el ICE: “Solo quiero que Canadá me ayude, ya que Estados Unidos no lo hará"

Oficial del ICE en un operativo. Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos

Un afgano detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos pidió auxilio para poder reunirse con su familia en Canadá. El hombre, que trabajó con el ejército de Estados Unidos en Afganistán, sigue bajo custodia junto a dos de sus hijos y denuncia las condiciones en las que se encuentra, según reveló una nota del The Washington Post.

¿Por qué el afgano pide ayuda a Canadá y no a Estados Unidos?

El detenido relató: “Solo quiero que Canadá me ayude, que me acepte para venir a su país y vivir con mi familia, ya que Estados Unidos no me va a ayudar”. Su caso quedó entre las restricciones de ambos países.

Por un lado, Canadá aceptaría su ingreso si llegara por un paso terrestre. Sin embargo, el ICE se niega a liberarlo, lo que le impide viajar hasta la frontera.

De acuerdo con su abogada en Texas, si lograran salir del centro de detención, en un solo día estarían listos para solicitar asilo en territorio canadiense.

The Washington Post aclara que tanto el hombre como sus hijos hablaron bajo condición de anonimato por miedo a represalias si son enviados de regreso a Afganistán.

El triste reclamo de la familia

El afgano detenido describió que, dentro del centro del ICE en Texas, convive con decenas de personas en celdas hacinadas. Sus abogados calificaron las condiciones como “deplorables”. Además, el hijo del detenido sufre crisis de salud sin recibir atención médica clara, mientras la familia denuncia que la comida no respeta sus prácticas religiosas.

La hija, que ya logró asilo en Canadá, aseguró que el país ha sido receptivo, aunque su vida está en pausa hasta que pueda reencontrarse con su padre y hermanos. “Cuando quiero llamar a mi familia en detención, me invade el miedo: no sé si estarán bien, si mi hermana sonreirá o si estará llorando”, dijo al Washington Post.