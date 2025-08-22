Una red de crimen organizado fue desmantelada en California: atacaban en las tiendas minoristas TJ Maxx

Tienda TJ Maxx y una patrulla de policía. Recreación con IA

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara informó que una amplia red de crimen organizado fue desmantelada en California, tras una investigación que reveló robos por más de 380,000 dólares en mercancía sustraída de varias tiendas minoristas TJ Maxx en el Área de la Bahía.

Una red de crimen organizado desmantelada en California

El operativo derivó en ocho arrestos y la confiscación de artículos valiosos. Las autoridades ejecutaron órdenes de registro en cinco domicilios de San José, donde hallaron mercancía y drogas ilegales.

Los detenidos enfrentan cargos por robo organizado minorista, conspiración, hurto mayor y recepción de bienes robados.

“El éxito de esta operación refleja la dedicación, el profesionalismo y el trabajo en equipo de todos los involucrados”, señaló el sheriff Robert Jonsen.

Sospechosos arrestados. Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara

Entre los arrestados se encuentran:

Christian Hernández Guzmán, 20 años

Jazmine Sánchez Valencia, 23 años

Esmeralda Hernández Guzmán, 44 años

María Sánchez, 66 años

José Guzmán, 32 años

Derek Montes Ríos, 19 años

Stephanie Juárez Polvos, 29 años

Rigoberto Hernández Guzmán, 36 años

La investigación policial en las tiendas minoristas TJ Maxx

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Clara, la investigación inició en mayo, cuando TJ Maxx alertó sobre un grupo que robaba en varias sucursales hasta varias veces por día. Los productos eran revendidos en mercados de pulgas de San José.

Se identificó a 16 sospechosos vinculados con al menos 80 robos que generaron pérdidas de 53,000 dólares. En una vivienda se incautaron más de 225,000 dólares en mercancía, mientras que en otra se recuperaron artículos valorados en más de 100,000 dólares.

“El esfuerzo del equipo ha tenido un impacto significativo en la seguridad pública y en la prevención del crimen minorista, con la recuperación de cientos de miles de dólares en bienes robados”, añadió Jonsen en el comunicado.

Cinco sospechosos adicionales siguen prófugos, entre ellos Juan Molas (41), Kevin Calderón (19) y Jacobo Girón (26).