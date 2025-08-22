La moderna almohada refrescante para verano que Walmart puso en oferta en EEUU por solo 30 dólares

Este producto cuenta con decenas de reseñas positivas por parte de otros compradores. Generada con IA

Dormir bien depende tanto de un buen colchón como de contar con almohadas que ofrezcan la comodidad adecuada. Pensando en ello, Walmart ha lanzado una oferta que muchos compradores están aprovechando: un set de almohadas refrescantes Egohome que combina soporte, suavidad y frescura, todo por un precio accesible de solo 30 dólares.

Ideal para noches cálidas o frías

Este paquete incluye dos almohadas de tamaño estándar y queen que se adaptan fácilmente a cualquier cama. Su interior está compuesto por espuma viscoelástica triturada, un material que se ajusta a la forma de la cabeza y el cuello para brindar soporte equilibrado y aliviar la presión durante el descanso. Lo mejor es que la cantidad de relleno puede ajustarse, agregando o retirando espuma según la firmeza que cada persona prefiera.

Estas almohadas cuentan con dos lados para usarse en verano e invierno. Walmart

El exterior está confeccionado con una tela de poliéster transpirable que ayuda a mantener el flujo de aire, reduciendo la humedad y evitando malos olores. Además, cada almohada tiene dos sensaciones distintas: un lado con efecto refrescante para las noches más calurosas y otro con acabado suave que resulta acogedor en climas más fríos.

Gracias a estas características, se convierten en una opción versátil que se ajusta a distintas estaciones del año.

Su practicidad no termina ahí: son lavables a máquina, lo que permite mantenerlas limpias y en buenas condiciones durante más tiempo. Esto las hace ideales no solo para quienes buscan frescura nocturna, sino también para quienes valoran la durabilidad y el fácil mantenimiento en su ropa de cama.

Características destacadas del set de almohadas Egohome

Relleno de espuma viscoelástica triturada que se adapta al contorno de la cabeza.

Tela de poliéster transpirable con capacidad para disipar humedad y malos olores.

Dos lados con sensaciones distintas : refrescante y suave.

Tamaño estándar y queen , compatible con fundas convencionales.

Totalmente lavables a máquina para facilitar su cuidado.

La aceptación entre compradores ha sido notable, con múltiples reseñas de cinco estrellas en Walmart. Muchos usuarios destacan que el material viscoelástico ofrece una sensación de descanso superior frente a almohadas tradicionales, mientras que otros valoran la calidad de la funda con cremallera y la posibilidad de ajustar el relleno a gusto personal.

Un cliente llegó a describirlas como “las almohadas más cómodas que he tenido, finalmente encontré unas que me ayudan a dormir profundamente”.

Con un precio regular de 99 dólares, este set con un 70% de descuento se presenta como una oportunidad inmejorable para renovar el dormitorio sin gastar demasiado. Por su diseño versátil, frescura y nivel de confort, las almohadas Egohome se han convertido en un aliado imprescindible para quienes buscan mejorar la calidad de su descanso este verano.