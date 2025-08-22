La crema correctora de L'Oréal con extracto de castaño de Indias que promete resultados visibles en una semana está en Walmart EEUU

La crema correctora de L'Oréal con extracto de castaño de Indias promete disminuir manchas oscuras y marcas de acné con resultados visibles en una semana, según detalla Walmart EEUU. Freepik

La crema correctora L’Oréal Youth Code, la cual está ideada para reducir manchas oscuras y marcas de acné, se ha convertido en una de las opciones más elegidas en los supermercados Walmart de Estados Unidos. Con una fórmula que incluye extracto de castaño de Indias, promete resultados visibles desde la primera semana de uso, según la descripción oficial del producto.

¿Qué resultados promete la crema correctora L'Oréal en Estados Unidos?

De acuerdo con la información publicada en Walmart, esta crema correctora hidratante con factor solar SPF 30 ayuda a reducir la apariencia de manchas oscuras, marcas de acné y signos de daño solar. El fabricante asegura que después de una semana la piel luce “visiblemente más luminosa y la apariencia general mejora”.

Captura de pantalla del producto. Walmart

Además, aclara que con el uso continuo, durante 4 semanas, las manchas y marcas comienzan a desvanecerse y el tono de la piel se percibe de manera más uniforme.

La valorada crema correctora que reduce manchas oscuras y marcas de acné

En Walmart, la crema correctora L'Oréal con extracto de castaño de Indias se encuentra disponible en envase de 1.7 oz a un precio de 17.82 dólares. Además, cuenta con una calificación de 4.3 estrellas con 420 opiniones de usuarios.

Entre sus características, están las siguientes:

Hidratante facial antienvejecimiento con factor solar SPF 30

Corrige manchas oscuras y marcas post-acné

Fórmula con extracto de castaño de Indias que aporta luminosidad

La información compartida por L'Oréal en Walmart detalla que este tratamiento de textura ligera y de rápida absorción fue desarrollado para distintos tonos y tipos de piel.