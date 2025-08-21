El oficial de policía detenido por el ICE aceptó la autodeportación: "Estaba autorizado para trabajar en EEUU"

Un oficial de policía de Maine que había sido detenido por el ICE acordó su autodeportación tras semanas de protagonizar un caso controversial en Estados Unidos. Su situación llamó la atención porque, según la Policía de Old Orchard Beach, las autoridades federales habían confirmado que estaba autorizado para trabajar en el país.

El ICE confirma que el oficial dejará Estados Unidos

El 25 de julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a Jon Luke Evans, originario de Jamaica y agente de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, como parte de un operativo de control migratorio.

Poco después, un juez aprobó que Evans pudiera salir voluntariamente del país, decisión que, según un portavoz de la agencia, citado por AP News, le permitiría evitar un proceso de deportación formal.

“La ciudad reitera su compromiso de cumplir todas las leyes estatales y federales de empleo. Continuaremos confiando en el formulario I-9 y en la base de datos de E-Verify para verificar la elegibilidad laboral”, expresó la jefa de policía Elise Chard en un comunicado.

Anteriormente, Chard había explicado que se cumplieron con los pasos requeridos para la contratación de Evans, incluyendo la verificación del formulario I-9 a través del sistema E-Verify, el cual depende del propio DHS.

Fotografía compartida en Facebook. Old Orchard Beach Police Department - Facebook

El ICE vs. las autoridades locales en Maine

El arresto del oficial de policía provocó tensión entre el ICE y la ciudad de Maine. Desde la Policía de Old Orchard Beach insistieron en que Evans estaba autorizado a trabajar en Estados Unidos, ya que su contratación había sido validada previamente mediante el sistema E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional.

Sin embargo, la agencia migratoria sostiene que el oficial permaneció en el país más allá del plazo permitido por su visa e intentó adquirir un arma de fuego de manera irregular.