Una ex concursante de Miss Universo muere tras un terrible accidente con un alce: "Estaba todo cubierto de sangre"

Kseniya Alexandrova, exconcursante de Miss Universo, Miss Rusia 2017, y vice-miss Rusia 2017, falleció en un trágico accidente causado por un alce en una carretera de Rusia. La modelo de 30 años, también reconocida por su trabajo como psicóloga especializada en psicodrama, no sobrevivió a las graves heridas. Su esposo confirmó la noticia en declaraciones a la agencia RIA Novosti.

Accidente con un alce en Rusia terminó con la vida de la exconcursante de Miss Universo

El esposo de la modelo relató a RIA Novosti, medio ruso, que el choque ocurrió el 5 de julio en la carretera federal M9, cuando un alce salió de manera inesperada. “No sé de dónde salió, apareció frente al auto y en una fracción de segundo fue el impacto. El animal atravesó el parabrisas y entró al interior de la cabina, el golpe fue directo a la cabeza de Kseniya. Ella quedó inconsciente, la cabeza destrozada, todo cubierto de sangre”, describió.

El vehículo, un Porsche Panamera, iba a baja velocidad y ambos tenían los cinturones abrochados, pero el diseño bajo del auto provocó que el impacto fuera contra el parabrisas, sin activar las bolsas de aire.

Una ambulancia llegó quince minutos después y trasladó a la exconcursante de Miss Universo fue hospitalizada en Rzhev, donde los médicos recomendaron su traslado a Moscú.

Los últimos días de Kseniya Alexandrova

Según el testimonio del marido, la exconcursante de Miss Universo permaneció primero en estado de coma profundo. Logró despertar y estuvo consciente, aunque dependía de respiración mecánica. Posteriormente, los médicos diagnosticaron meningitis que derivó en una infección severa y finalmente en sepsis.

“Un día volvió al coma, diagnosticaron meningitis que avanzó hacia una inflamación más grave del cerebro. Llegó la sepsis en la sangre. Una vez pudieron reanimar su corazón... pero al día siguiente Kseniya murió, ya no lograron volver a arrancar el corazón”, señaló su esposo a RIA Novosti.

El hombre también adelantó que impulsará una petición para instalar mallas que impidan el paso de animales en ese tramo, donde, según afirmó, los accidentes fatales son frecuentes. “Espero que la muerte de Kseniya no sea en vano y sirva para detener esta barbarie”, añadió.