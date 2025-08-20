El pago de hasta 7,500 dólares por filtración de datos de AT&T que beneficiará a cientos en EEUU; revisa si aplicas

Una de las mayores compañías de telecomunicaciones del país, AT&T, alcanzó recientemente un acuerdo por 177 millones de dólares para resolver demandas colectivas tras filtraciones masivas de datos. La noticia ha generado atención entre millones de clientes, quienes ahora pueden solicitar compensaciones que van hasta los 7,500 dólares, dependiendo del alcance de su exposición personal.

¿Cuál fue la magnitud de estos incidentes y en qué consisten las compensaciones?

De acuerdo con CBS News, en marzo de 2024 se confirmó una filtración que expuso información sensible, como números de Seguro Social, fechas de nacimiento, direcciones y otros datos personales, de cerca de 73 millones de clientes actuales y anteriores de AT&T, la mayoría accesible en la dark web.

Meses después, en julio, se detectó una segunda brecha que comprometió registros de llamadas y mensajes de texto de casi todos los usuarios celulares de la compañía, a través de un acceso ilegal a datos en la nube de un proveedor externo.

El acuerdo establece dos niveles de compensación: hasta 5,000 dólares por la primera filtración y hasta 2,500 dólares por la segunda. Quienes hayan sido afectados por ambas pueden reclamar hasta un total de 7,500 dólares.

¿Quiénes pueden presentar una reclamación y cómo?

La elegibilidad aplica para clientes actuales o antiguos cuya información personal haya sido comprometida en una o ambas filtraciones. La administración del acuerdo, a cargo de Kroll Settlement Administration, ya ha enviado notificaciones a los afectados mediante correos electrónicos desde la dirección: attsettlement@e.emailksa.com.

Para quienes no han sido contactados, pueden llamar al número 833‑890‑4930 para confirmar su situación o recibir ayuda.

Los reclamos se pueden presentar en línea o por correo (postmarked) hasta el 18 de noviembre de 2025, y quienes prefieran no participar en el acuerdo tienen la opción de excluirse o presentar objeciones antes del 17 de octubre de 2025. La aprobación final se espera durante una audiencia judicial programada para el 3 de diciembre de 2025 en el Distrito Norte de Texas.

¿Qué viene después?

Aunque el monto total del acuerdo es elevado, el pago real que recibirá cada reclamante dependerá de la cantidad total de solicitudes válidas que se presenten. En muchos casos, se requiere documentación que demuestre pérdidas “razonablemente relacionadas” con las brechas, como gastos en monitoreo de crédito, llamadas o compras vinculadas a la exposición de datos.

AT&T ha negado responsabilidad directa por las filtraciones, aunque acordó el arreglo como forma de evitar procesos legales prolongados. Si el juez lo aprueba y no hay apelaciones, los pagos podrían iniciar a finales de 2025 o principios de 2026.