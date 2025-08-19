Trump ataca al Wall Street Journal: "He resuelto seis guerras en seis meses, una de ellas un posible desastre nuclear"

Donald Trump utilizó su red social Truth Social para lanzar un mensaje en el que ataca al Wall Street Journal y defendió su gestión en los conflictos internacionales. Aseguró que, como presidente de Estados Unidos, logró resolver seis guerras en seis meses, una de ellas un posible desastre nuclear, al tiempo que criticó a quienes cuestionan su papel en la crisis de Rusia y Ucrania.

Trump asegura que resolvió seis guerras en seis meses

En su comunicado, el mandatario afirmó de manera textual: “He resuelto seis guerras en seis meses, una de ellas un posible desastre nuclear, y aun así tengo que leer y escuchar al Wall Street Journal, y a muchos otros que realmente no tienen idea, decirme todo lo que estoy haciendo mal en el desastre Rusia/Ucrania, que es la guerra de Joe Biden, no la mía. Yo solo estoy aquí para detenerla, no para prolongarla más”.

Trump también subrayó: “Nunca habría ocurrido si yo hubiera sido presidente”, en referencia a la invasión rusa a Ucrania.

El mandatario no detalló cuál fue el “posible desastre nuclear” que asegura haber evitado, aunque en sus mensajes mencionó la confrontación con Irán y las tensiones por sus instalaciones nucleares como uno de los focos más delicados.

Según un recuento citado por The Guardian, los otros conflictos que el presidente atribuye a su gestión incluyen disputas entre Israel e Irán, República Democrática del Congo y Ruanda, Camboya y Tailandia, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, y Egipto y Etiopía.

“Son personas estúpidas, sin sentido común, inteligencia ni comprensión”, dice Trump

El presidente insistió en que, pese a los cuestionamientos de sus opositores, mantiene el control de la situación: “Son personas estúpidas, sin sentido común, inteligencia ni comprensión, y solo hacen que el actual desastre entre Rusia y Ucrania sea más difícil de arreglar. A pesar de todas las críticas superficiales y muy envidiosas, lo haré, ¡¡¡siempre lo hago!!!”.

Según un análisis de The Guardian, el relato de Trump presenta inconsistencias, ya que en varios de los escenarios mencionados solo se alcanzaron ceses al fuego temporales y no soluciones definitivas.