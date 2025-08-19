Pésimas noticias para Donald Trump: su aprobación se desploma y llega a un mínimo inesperado

La aprobación del presidente Donald Trump atraviesa un momento crítico: según una encuesta de YouGov/Economist, su apoyo entre los millennials cayó de manera sostenida en los últimos meses. En agosto, alcanzó su nivel más bajo de 2025. La percepción negativa de la gestión económica del mandatario de Estados Unidos y el manejo de la inflación parecen ser los principales motores de esta caída.

Cae la aprobación millennial sobre Donald Trump

En junio, el 40% de los millennials aprobaba el desempeño de Trump, frente a un 53% que lo desaprobaba, con un saldo neto de -13 puntos. En julio, la brecha se amplió a -16 y en agosto llegó a -23, con apenas un 33% de aprobación y un 56% de rechazo.



Estos números reflejan un descontento creciente en la generación nacida entre 1981 y 1996, que ya supera a los baby boomers como el grupo demográfico más numeroso en Estados Unidos, según el Pew Research Center.

“El problema es que los millennials aún no han visto la renovación nacional que Trump prometió”, explicó Thomas Gift, profesor asociado de Ciencia Política y director del Centre on US Politics en el University College London, en diálogo con Newsweek.

Economía e inflación, los temas que desgastan la imagen del presidente de EEUU

Aunque el nivel de aprobación en economía se mantuvo estable entre junio y agosto (36% a 38%), la desaprobación también creció, pasando de 52% a 54%.

El punto que más afecta a los millennials es la inflación. En junio, el 33% aprobaba su gestión en este aspecto, mientras que en agosto solo lo hizo el 27%.

La preocupación por los precios y el costo de vida afecta mucho a los jóvenes votantes, que en gran medida enfrentan salarios ajustados y deudas estudiantiles.