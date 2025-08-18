El suero facial antienvejecimiento de L'Oréal Paris con ácido hialurónico que está en oferta en Walmart EEUU

Walmart EEUU puso en oferta un suero facial antienvejecimiento de L'Oréal Paris con ácido hialurónico a tan solo 25.97 dólares, con un ahorro de 7.02 dólares. Este producto de cuidado de la piel se ha convertido en uno de los más vendidos en Estados Unidos, gracias a su fórmula ligera que hidrata y ayuda a reducir arrugas en poco tiempo.

El suero facial de L'Oréal Paris con ácido hialurónico

El suero facial antienvejecimiento de L'Oréal Paris es el Revitalift Derm Intensives. El producto de supermercado está disponible en presentación de 1.0 fl oz con un precio actual de 25.97 dólares, frente al valor original de 32.99 dólares, de acuerdo con la información publicada por Walmart.

La tienda online de Walmart detalla que este producto ya fue comprado más de 100 veces en las últimas 24 horas y tiene una calificación de 4.6 estrellas basada en más de 15,200 opiniones de compradores.

Captura de pantalla del producto. Walmart

El suero facial antienvejecimiento de L'Oréal Paris con ácido hialurónico debe aplicarse sobre la piel limpia antes de la crema hidratante. Se recomiendan 2 o 3 gotas en rostro y cuello, dos veces al día, evitando la zona de los ojos. Para mejores resultados, la marca sugiere combinarlo con más productos de la línea Revitalift.

Beneficios y características destacadas del suero facial antienvejecimiento

El suero facial con ácido hialurónico de L'Oréal Paris ha sido descrito como un tratamiento que hidrata de inmediato y ayuda a reducir visiblemente líneas finas y arrugas en tan solo una semana. Entre los puntos que destacan en la descripción oficial:

Fórmula ligera, no grasa, de rápida absorción

No deja residuos.

Apto para todo tipo de piel, incluso pieles sensibles.

Libre de fragancias, colorantes, parabenos y aceites minerales.

Además, contiene tres tipos de ácido hialurónico orientados a funciones específicas:

Macro HA para retener humedad.

Micro HA para suavizar y rellenar.

Micro-Epidérmico HA para penetrar con mayor rapidez.

Se trata de un producto dermatológicamente testeado para el cuidado de la piel. Además, Walmart menciona que se ha convertido en uno de los más vendidos dentro de la categoría de cuidado facial.