Un terrateniente de Texas dice lo que todos piensan sobre el hit de TV 'Landman': "exagera mucho, pero retrata algunas cosas bien"

Un terrateniente de Texas dice lo que todos piensan sobre el hit de TV 'Landman' Business Insider / Instagram @landmanpplus

Matt Toohey, un experimentado terrateniente y ex landman compartió su visión sobre la serie Landman, el éxito televisivo creado por Taylor Sheridan. Con casi veinte años en el sector, destacó que la producción acierta en ciertos detalles, pero exagera en otros para lograr mayor impacto en pantalla.

Cómo es realmente el trabajo de un terrateniente

El especialista explicó en Business Insider que un landman es el encargado de obtener los contratos que permiten a las empresas de petróleo y gas perforar pozos. Su labor implica identificar a los propietarios de los derechos de explotación, negociar acuerdos y concretar las operaciones.

Dependiendo del proyecto, algunos trabajan exclusivamente en el tribunal revisando documentos, mientras que otros se centran en la compra de terrenos. A lo largo de su carrera, el texano realizó tareas como investigar la titularidad de la tierra, asegurar arrendamientos, inspeccionar ductos y administrar acuerdos.

En sus primeros años pasaba días enteros en el tribunal revisando miles de documentos para determinar la propiedad de los minerales y de la superficie de grandes extensiones. Actualmente, su trabajo es mayormente de oficina, con reuniones ocasionales con propietarios y socios.

Lo que la serie Landman exagera y lo que acierta

El ex landman consideró que el hit televisivo exagera varias situaciones para dar más dramatismo. Por ejemplo, las escenas donde el protagonista, interpretado por Billy Bob Thornton, opera un pozo o participa en incidentes con líderes de cárteles son, según él, irreales. Aclaró que los landmen actuales no se involucran en el trabajo físico de perforación, algo que podría haber ocurrido hace medio siglo, pero que hoy corresponde a otros equipos especializados.

Sin embargo, valoró que la producción acierta en mostrar la jerga de la industria y el papel del landman como intermediario de la empresa. También reconoció que la convivencia entre colegas en una misma vivienda, retratada en la serie, no es inusual durante proyectos en otros estados.

El texano celebró que la serie toque temas como la tensión entre energías limpias y combustibles fósiles, y destacó que algunos diálogos reflejan un conocimiento detallado del negocio.