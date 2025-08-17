El moderno evaporador con tecnología de enfriamiento ahorradora que Walmart oferta en EEUU por menos de 200 dólares
Este aparato es ideal para espacios pequeños como oficinas o estudios.
Mantener un ambiente fresco en casa sin un alto consumo de energía es posible con el Whirlpool 155 CFM Indoor Evaporative Air Cooler, disponible en Walmart por aproximadamente 192 dólares. Este modelo portátil destaca por combinar eficiencia y practicidad, ya que aprovecha la tecnología de enfriamiento por evaporación para ofrecer aire más fresco, ideal para climas calurosos y secos con humedad menor al 60%.
Enfriamiento portátil y de bajo consumo
Este evaporador está diseñado para cubrir espacios interiores de hasta 428 ft² en su versión WPEC12RMW y cerca de 309 ft² en el modelo WPEC12RMT. Su depósito de 1.45 galones permite añadir el “ice pack” incluido, lo que mejora la sensación de frescura sin incrementar el gasto energético.
Con un consumo aproximado de solo 70 W, representa una alternativa mucho más eficiente que un aire acondicionado tradicional.
La unidad cuenta con oscilación horizontal y vertical para distribuir el aire de forma uniforme, tres velocidades ajustables y temporizador de hasta 8 horas. Además, integra funciones como apagado automático tras 15 h, memoria ante cortes eléctricos e indicador de limpieza de filtro, todo controlable desde su mando a distancia.
Diseño pensado para la comodidad
Con dimensiones de 29.6 pulgadas de alto, 11.8 de ancho y 14.3 de fondo, y un peso de apenas 14 libras, este enfriador es fácil de mover gracias a sus ruedas y asa integrada. Su funcionamiento silencioso lo hace ideal para salas de estar, oficinas o dormitorios.
Características destacadas del Whirlpool 155 CFM Indoor Evaporative Air Cooler
-
Cobertura de hasta 428 ft² (modelo WPEC12RMW) y 309 ft² (modelo WPEC12RMT).
-
Depósito de 1.45 galones con “ice pack” incluido para enfriamiento extra.
-
Consumo de apenas 70 W, muy inferior a un A/C convencional.
-
Control remoto, oscilación doble, temporizador y apagado automático.
-
Diseño compacto y portátil con ruedas y asa.
Usuarios destacan su facilidad de uso y lo práctico que resulta para refrescar habitaciones sin aumentar significativamente la factura de electricidad. Por menos de 200 dólares, este modelo se convierte en una opción atractiva para quienes buscan frescura, bajo consumo y portabilidad durante los días más calurosos del verano.