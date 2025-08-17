Un dueño de un restaurante en Nueva York con Green Card en trámite es arrestado durante una cita migratoria de rutina

El ciudadano de origen chino cuenta con más de 30 años viviendo en Estados Unidos sin alguna incidencia o delito. ChatGPT

El caso de You Chen Yang, propietario del Hong Kong Restaurant en Perry, Nueva York, ha generado conmoción en su comunidad tras ser arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita migratoria rutinaria. Yang, ciudadano chino de 56 años que llevaba aproximadamente tres décadas viviendo en Estados Unidos, estaba en proceso de obtener su residencia permanente (Green Card). Según reportó WHAM, el arresto ocurrió el 14 de julio en una oficina de inmigración, sorprendiendo a su familia y vecinos.

De empresario local a detenido por una orden de hace más de 20 años

De acuerdo con WHAM, You Chen Yang ha sido dueño del Hong Kong Restaurant por varios años, un negocio conocido en el condado de Wyoming que servía como punto de encuentro para la comunidad. Según el mismo medio, Yang acudió acompañado de su esposa a lo que pensaban sería un trámite rutinario de seguimiento migratorio.

Sin embargo, ICE lo arrestó amparándose en una orden de deportación emitida por un juez de inmigración en 2002, la cual permanecía activa.

El hecho tomó por sorpresa a su familia, en especial a su hija Elizabeth Yang, quien declaró que desconocían que esta orden antigua pudiera ejecutarse en un contexto como este. El arresto ha generado preocupación entre residentes y comerciantes locales, quienes ven en su caso un ejemplo de cómo personas integradas en la vida comunitaria pueden ser afectadas por procesos migratorios prolongados y complejos.

Un caso que deja lecciones para quienes están en trámite migratorio

Expertos en inmigración consultados por medios locales señalan que el caso de Yang subraya la importancia de verificar el historial legal migratorio, incluso si el solicitante lleva décadas en el país y cuenta con trámites vigentes.

Recomiendan que, antes de acudir a citas migratorias, se consulte con un abogado especializado para confirmar que no existan órdenes activas que puedan derivar en una detención.

Mientras se define su situación legal, la familia de Yang busca apoyo comunitario y asesoría legal para frenar la deportación. WHAM destaca que este caso ha reabierto el debate sobre la forma en que ICE ejecuta órdenes de deportación antiguas y sobre la seguridad de asistir a citas rutinarias cuando el estatus migratorio no está completamente resuelto.