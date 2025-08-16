Un joven pescador de Florida es hospitalizado de urgencia tras ser atacado por un tiburón que peleaba por la misma presa

Un pescador de 28 años resultó herido tras ser atacado por un tiburón toro cuando practicaba pesca submarina cerca de Pensacola, Florida. El animal buscaba la misma presa que él y lo mordió antes de arrebatarle el pez.

El ataque del tiburón y la rápida reacción de sus compañeros

Chance Armand pescaba junto a amigos el 2 de agosto, cuando el tiburón de 2,4 metros se acercó y lo mordió en la rodilla. El joven aseguró que el depredador iba por el pez que había atrapado, más que por él.



Sus acompañantes lo subieron a la embarcación y le colocaron un torniquete para frenar la hemorragia. Fue trasladado en ambulancia a un hospital, con apoyo de la base Naval Air Station Pensacola, lo que permitió evitar lesiones más graves.

Horas después, Armand publicó en Facebook que un “tiburón toro picante” intentó quedarse con su pez y agradeció a quienes lo asistieron. "Un día de rutina puede ser el último", reflexionó después del incidente.

Además, compartió varias fotos del momento, en el que, a pesar de sus heridas, se lo veía tranquilo y sonriente.

Ocho ataques de tiburón en Florida en 2025

De acuerdo con trackingsharks.com, en lo que va del año se registraron ocho ataques de tiburón en aguas de Florida. El anterior fue el 22 de julio, cuando un turista canadiense resultó herido en Hollywood tras ser mordido mientras nadaba con otra persona.