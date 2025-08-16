El alimento que Walmart vende en Estados Unidos y recomienda un experto en longevidad

Las “zonas azules” son regiones del mundo donde las personas viven más años y con mejor salud. Allí, el desayuno ocupa un lugar central en la rutina diaria. Dan Buettner, explorador y escritor experto en longevidad, asegura que la primera comida del día puede ser determinante para alcanzar una vida larga y saludable. Y uno de los alimentos que recomienda se consigue fácilmente en Walmart.

El secreto de las zonas azules para un desayuno saludable

En ciudades como Okinawa (Japón) o Cerdeña (Italia), el desayuno es la comida más abundante del día, y luego tienen un almuerzo moderado y una cena ligera. “Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo”, dice Buettner.

A diferencia de los desayunos estadounidenses típicos, repletos de cereales azucarados, bollería industrial o yogures con azúcar, estas comunidades optan por alimentos nutritivos y naturales. Según el experto, una de las cosas más importantes es evitar los productos ultraprocesados y apostar por preparaciones más completas y ricas en proteínas, fibras y probióticos.

El miso: el alimento recomendado que se puede conseguir en Walmart

Uno de los alimentos que Buettner sugiere incorporar es el miso, una pasta de soja fermentada tradicional en la cocina japonesa. Además de su aporte de proteínas y probióticos, su sabor umami lo convierte en una base ideal para sopas, aderezos y salsas.





En Walmart, por ejemplo, se puede encontrar la Fusion Select Pasta de Miso Blanca Ecológica (300 g) por 8.99 dólares en su tienda online. Elaborada solo con cuatro ingredientes, soja orgánica, arroz orgánico, sal y agua, no contiene saborizantes artificiales y es una opción versátil para preparar desde un miso ramen hasta un aderezo para ensaladas.