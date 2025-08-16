Alerta: Estos son los trabajadores extranjeros que experimentaron retrasos en la emisión de Green Card en estas semanas

La emisión de Green Cards ha llegado a niveles récord de espera en este año.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) advirtió que las solicitudes de Green Card en ciertas categorías podrían enfrentar obstáculos antes de que termine septiembre. Según el Boletín de Visas de septiembre, las categorías EB-2 y EB-3 para solicitantes de la India están cerca de alcanzar su límite anual, lo que podría provocar que las fechas de acción final se congelen o retrocedan. Por ahora, las fechas permanecen estables, pero el riesgo de un cambio inminente es alto.

Un riesgo latente para solicitantes de la India

En el boletín más reciente, el Departamento de Estado advirtió que, si se alcanza el cupo anual antes del cierre del año fiscal (30 de septiembre), estas categorías podrían congelarse, dejando a miles de trabajadores a la espera hasta que se renueven los números de visa en octubre.

La situación afecta principalmente a profesionales altamente calificados patrocinados por empleadores, quienes podrían ver extendidos sus tiempos de espera para ajustar estatus.

La advertencia de USCIS y del Departamento de Estado no implica un cambio inmediato, pero sí envía una señal de precaución a solicitantes y abogados de inmigración. La recomendación para quienes tengan fecha de prioridad actual es presentar su solicitud de ajuste de estatus lo antes posible, evitando así quedar fuera de la ventana de procesamiento si ocurre una retrocesión.

Esta situación también refleja el alto nivel de demanda que las categorías basadas en empleo, especialmente para India, han experimentado en los últimos años.

El impacto de los retrasos en las Green Card en general

Más allá del caso específico de la India, un estudio reciente del Cato Institute reveló que el tiempo promedio para procesar una Green Card patrocinada por empleadores alcanzó 3.4 años (1,256 días) en el segundo trimestre de 2025, el más alto registrado. En 2016, el promedio era de apenas 1.9 años.

Incluso quienes pagan el servicio de premium processing por 2,805 dólares apenas logran reducir los tiempos de espera. El informe también destaca un récord histórico de 11.3 millones de solicitudes migratorias pendientes, lo que agrava la congestión en el sistema.

El estudio subraya que estos retrasos tienen un impacto económico significativo, ya que afectan la capacidad de las empresas para retener talento internacional y ralentizan la entrada de trabajadores calificados al mercado laboral estadounidense. Además, los tiempos prolongados incrementan la incertidumbre para los solicitantes y sus familias, quienes a menudo deben renovar visas temporales varias veces mientras esperan la aprobación de la residencia permanente.

Este contexto sitúa a las demoras de EB-2 y EB-3 para India como parte de un problema estructural más amplio que requiere reformas profundas en el sistema migratorio.