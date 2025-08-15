El moderno ventilador de torre con iones de aire fresco que Walmart oferta en EEUU por menos de 50 dólares
Este producto cuenta con un descuento de más del 30% sobre su precio original.
Mantener el aire en circulación y disfrutar de un ambiente más fresco en casa no tiene por qué ser costoso, y el ventilador de torre Lasko 42″ Wind Curve es la prueba. Actualmente disponible en Walmart por solo 48.97 dólares (precio original: 74.99 dólares), este modelo combina un diseño elegante con funciones pensadas para mejorar la calidad del aire y brindar confort sin ruidos molestos. Entre sus características más destacadas está su sistema de iones de aire fresco, que ayuda a purificar el entorno mientras ventila.
Circulación silenciosa con diseño elegante
Gracias a sus tres velocidades silenciosas, este ventilador de torre ofrece un flujo de aire constante sin generar molestias, ideal para usarlo durante el día o mientras se duerme. Su acabado con acento de madera le da un toque decorativo que se integra fácilmente en salas, dormitorios o espacios de oficina.
Además, incorpora un temporizador de apagado automático de hasta 7.5 horas, lo que permite programarlo para ahorrar energía y adaptarlo a la rutina diaria.
Su altura de 42 pulgadas y el diseño vertical optimizan la circulación de aire sin ocupar demasiado espacio, mientras que su ensamblaje es rápido y sencillo. Este modelo está pensado para quienes buscan una solución práctica y estética para ventilar el hogar sin comprometer el estilo de la decoración.
Características destacadas del Lasko 42″ Wind Curve Tower Fan
-
Sistema de iones de aire fresco que ayuda a purificar el ambiente.
-
Tres velocidades silenciosas para un uso cómodo en cualquier momento del día.
-
Temporizador de apagado automático de 7.5 horas.
-
Diseño estilizado con acabado de madera que combina con distintos espacios.
-
Montaje rápido y sencillo.
Usuarios han valorado positivamente su rendimiento silencioso y la frescura que aporta, así como su facilidad de programación y el toque decorativo que añade a la habitación. Por menos de 50 dólares, este ventilador de torre se presenta como una opción asequible y eficiente para quienes buscan mejorar la circulación de aire en casa con un equipo atractivo y funcional.