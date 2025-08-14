Un adolescente es detenido por el ICE en una escuela: “La liberación no lo liberará de lo que vivió. El trauma persistirá"

El terrible hecho ocurrió en Los Ángeles y desató la preocupación entre familias y autoridades de Estados Unidos. Un adolescente de 15 años con discapacidad fue detenido frente a una escuela por agentes del ICE (Servicios de Inmigración y Control de Aduanas). Sin embargo, pronto se señaló que su captura formó parte de un error de identidad.

ICE detiene a un adolescente frente a una escuela en Los Ángeles

Según información compartida por KTLA 5, el lunes, cerca de las 9:30 a. m., un estudiante de San Fernando High School llegó con su abuela a Arleta High School para acompañar a un familiar en su inscripción escolar. Mientras esperaban en el auto, varios oficiales se acercaron a ellos diciendo que no eran del ICE. Más tarde, videos revisados por el distrito muestran presencia de policía y la Patrulla Fronteriza.

El adolescente fue sacado del vehículo y esposado. Lo liberaron tras la intervención del personal escolar y la policía de Los Ángeles.

“La liberación no lo liberará de lo que vivió. El trauma persistirá”, dijo el superintendente Alberto Carvalho, quien calificó el hecho de inaceptable en cualquier lugar de Estados Unidos.

Every student deserves to step into a school feeling safe, supported, and ready to learn. That’s why we’re rejecting fear and uncertainty, and instead building trust through stronger safety measures, expanded mental health resources, and open communication.



Autoridades y padres exigen frenar operativos del ICE cerca de las escuelas

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles pidió prohibir operativos migratorios en las cercanías. “Los niños han pasado por suficiente. No deben cargar con el miedo al entrar a la escuela”, afirmó Carvalho.

Yvonne, una madre, criticó la acción y el temor que provoca incluso en familias con estatus legal en EEUU. “Nuestros hijos no deberían vivir con miedo de ir a la escuela”, dijo.

El distrito también recordó que las escuelas son “espacios seguros” y anunció medidas como reubicar paradas de autobús, contactar a 10 000 familias y ofrecer asesoría legal y apoyo psicológico en inglés y español. Por su parte, la alcaldesa Karen Bass aseguró que Los Ángeles “siempre defenderá a sus estudiantes”.