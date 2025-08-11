Los expertos advierten mayor riesgo en enfermedades por las "temperaturas extremas" que afectan múltiples zonas de EEUU

Expertos advierten un riesgo moderado a grave de enfermedades relacionadas con el calor.

Millones de personas en Estados Unidos enfrentan condiciones climáticas que los expertos describen como capaces de provocar riesgo moderado a grave para la salud. El Servicio Meteorológico Nacional informó que casi 30 millones de habitantes son los que están bajo las advertencias o avisos por temperaturas extremas que afectan a múltiples zonas del país.

Qué zonas de EEUU registran mayor peligro por el calor extremo

Según información por USA Today, el calor excesivo puede provocar enfermedades relacionadas con las altas temperaturas. Por ejemplo, el pronóstico indica que Death Valley alcanzará los 49,4 °C mañana 12 de agosto, mientras que Las Vegas y Phoenix estarán cerca de los 43 °C y casi 44 °C respectivamente, ambas bajo advertencia de los expertos por calor extremo.

Captura de pantalla del mapa de temperaturas actuales en EEUU AccuWeather

En el Noroeste del Pacífico, ciudades como Spokane llegarán a los 38 °C, con el punto más crítico entre el 11 y 12 de agosto. El Servicio Meteorológico señaló que esto representa un “riesgo moderado a mayor de enfermedad relacionada con el calor”. En Seattle, donde el aire acondicionado no es tan común, las temperaturas en los 26,7 °C altos motivaron un aviso especial.

En las llanuras del sur, gran parte de Oklahoma enfrenta un índice de calor estimado en 41,1 °C. El Noreste también se verá afectado, con máximas de hasta 37,8 °C.

¿Cuáles son las recomendaciones para el calor?

Las autoridades recomiendan acciones simples pero efectivas, según USA Today, para disminuir el riesgo moderado a grave de enfermedades relacionadas con el calor:

Mantenerse hidratado con agua.

Permanecer en interiores con aire acondicionado o ventiladores.

Usar ropa ligera y de colores claros.

Evitar actividad física intensa bajo el sol.

Protegerse con sombrero, gafas y protector solar.

El pico de temperaturas se espera para el 12 de agosto, cuando varias ciudades podrían igualar o romper récords de calor establecidos desde hace más de dos décadas.