Una mujer cae por una chimenea en California y queda atrapada: "¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!"

Una mujer de 31 años quedó atrapada dentro de una chimenea en un edificio municipal del parque de San Fernando, en California, y debió ser rescatada por bomberos del Departamento de Los Ángeles. La mujer fue vista comportándose de forma errática sobre el techo del centro recreativo. Según confirmó la ciudad de San Fernando a People, cayó por una chimenea angosta, quedando incrustada a poco más de 90 centímetros de profundidad.

Rescatan a mujer atrapada en una chimenea

El equipo de bomberos utilizó un sistema de cuerdas para sacarla de forma segura, según registraron medios como KNBC, KABC y KCAL. Según People, fue identificada por las autoridades como Ashley Alba y es vecina de Sun Valley. La mujer fue encontrada el martes 5 de agosto “consciente y alerta” dentro de la estructura. Las imágenes del rescate se difundieron rápidamente por canales locales, donde se mostraba a los rescatistas trabajando para salvarla.

Israel Olivas, un testigo del momento, relató a KABC que primero la vio “bailando en el techo”. Poco después, notó una escena insólita: “Regresé y vi sus manos saliendo de la chimenea. Estaba gritando: ‘¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro!’”.

Qué pasó tras el rescate de los bomberos en California

Luego del operativo, Ashley fue detenida por acceso no autorizado a una propiedad y fue trasladada a un centro de salud mental. Según informó la ciudad de San Fernando a People, al día siguiente volvió a aparecer en el mismo techo y fue retenida nuevamente.

Luego de eso, fue puesta en evaluación psiquiátrica de 72 horas, según la legislación estatal en Estados Unidos.