El moderno aire acondicionado que usa elementos ecológicos para enfriar que Walmart oferta en EEUU por 190 dólares

Este producto cuenta con decenas de reseñas positivas de otros compradores.

Mantener tu hogar fresco durante las intensas olas de calor no tiene por qué implicar una gran inversión. En medio de las advertencias meteorológicas que afectan a buena parte de Estados Unidos, Walmart presenta una atractiva oferta en un aire acondicionado portátil que destaca por su eficiencia, comodidad y características pensadas para el bienestar ambiental. Se trata del modelo Lhriver, una opción ideal para quienes no cuentan con sistema central y desean climatizar habitaciones pequeñas sin complicaciones.

Una solución práctica, portátil y silenciosa para el calor

Este aire acondicionado portátil de diseño inteligente está recomendado para espacios de hasta 300 ft², por lo que resulta perfecto para recámaras, oficinas o apartamentos. Su sistema de enfriamiento alcanza hasta 8.000 BTU, lo que le permite mantener temperaturas agradables incluso en días que superan los 90 °F.

Este aire acondicionado es ideal para todo tipo de espacios. Walmart

Además de enfriar, incluye funciones de deshumidificador y ventilador, lo que lo convierte en un equipo tres-en-uno que se adapta a diferentes necesidades del día a día.

Entre sus principales atributos destaca el uso de un refrigerante sin freón, más amigable con el medio ambiente, y su diseño de bajo consumo energético. También incorpora tecnología de autodiagnóstico, protección contra sobrecargas, modo de suspensión de hasta 54 dB y apagado automático, todo pensado para una experiencia de uso más segura y eficiente.

La unidad cuenta con panel LED, control remoto, temporizador programable y ruedas integradas, lo que permite moverla fácilmente de un espacio a otro. Su instalación es rápida y sencilla: basta con colocarla cerca de una ventana corrediza de entre 26 y 50 pulgadas de ancho para comenzar a disfrutar del aire fresco.

Características destacadas del aire acondicionado portátil Lhriver

Capacidad de enfriamiento de 8.000 BTU para áreas de hasta 300 ft².

Integra refrigerante ecológico y libre de freón.

Incluye temporizador , control remoto, apagado automático y autodiagnóstico.

Tres modos de uso : enfriador, deshumidificador y ventilador.

Diseño portátil con ruedas y modo de sueño silencioso (54 dB).

Muchos usuarios destacan su rendimiento confiable, la facilidad de instalación y su tamaño compacto, ideal para quienes viven en espacios reducidos. Según reseñas en línea, su desempeño en climas calurosos es más que suficiente para mantener un ambiente cómodo durante el día y la noche.

Actualmente, Walmart ofrece este modelo en 190 dólares, gracias a un descuento flash de 110 dólares sobre su precio original. Una oportunidad para quienes buscan un aire acondicionado ecológico, funcional y accesible para enfrentar el verano sin sobrecalentar el presupuesto.