El moderno aire acondicionado que es compatible con Alexa que Walmart puso en oferta en EEUU por 234 dólares

Este aparato cuenta con decenas de reseñas positivas por parte de otros compradores. DECATUR (ESTADOS UNIDOS)

Mantener un ambiente fresco y agradable en casa durante los meses de calor ya no requiere una gran inversión. El TCL 8 000 BTU Smart Window Air Conditioner está disponible en Walmart por solo 234 dólares, ofreciendo una solución eficiente y moderna para enfriar espacios medianos.

El aparato ideal para superar este verano

Este modelo no solo destaca por su buen rendimiento, sino también por sus funciones inteligentes que permiten controlarlo con la voz o desde el teléfono móvil, gracias a su compatibilidad con Alexa y Google Assistant.

Este aparato es ideal para espacios grandes. Walmart

Su diseño está pensado para adaptarse de forma práctica a las ventanas, aprovechando el espacio sin sacrificar la estética de la habitación. Además, integra múltiples modos de funcionamiento para ajustarse a diferentes necesidades, desde refrescar una habitación en minutos hasta reducir la humedad ambiental para mayor confort.

Climatización inteligente y versátil

El TCL 8 000 BTU Smart Window Air Conditioner combina tres funciones esenciales en un solo equipo: aire acondicionado de ventana, ventilador y deshumidificador. Esta versatilidad lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un dispositivo multifuncional que se adapte a diferentes situaciones climáticas y preferencias personales.

Una de sus características más destacadas es su conectividad Wi-Fi integrada, que te permite enlazarlo con asistentes virtuales como Alexa y Google Assistant. Esto significa que puedes encenderlo, apagarlo, ajustar la temperatura o cambiar el modo de operación con simples comandos de voz, o bien desde una aplicación en tu teléfono, sin importar si estás dentro o fuera de casa.

Este tipo de control remoto ofrece comodidad y ayuda a optimizar el uso de energía, ya que puedes programar su funcionamiento solo cuando sea necesario.

Con una capacidad de enfriamiento para espacios de hasta 350 ft², es perfecto para dormitorios, oficinas en casa, estudios o salas pequeñas. Además, su potencia de 8 000 BTU garantiza un enfriamiento rápido y uniforme, manteniendo una temperatura constante incluso en días de calor intenso.

Características destacadas del TCL 8 000 BTU Smart Window AC

Funciona como aire acondicionado, ventilador y deshumidificador.

Control inteligente mediante Alexa y Google Assistant.

Cobertura ideal para espacios de hasta 350 ft².

Diseño compacto para instalación en ventana, sin ocupar espacio adicional en la habitación.

Ajustes personalizables y varios modos de funcionamiento para adaptarse a distintas necesidades.

Muchos usuarios en Walmart han elogiado la facilidad de instalación de este modelo, señalando que incluye las piezas necesarias para montarlo de manera sencilla en la mayoría de ventanas estándar. Además, valoran su capacidad para mantener una temperatura agradable sin generar un ruido excesivo, lo que lo hace apto para su uso nocturno o en entornos de trabajo.