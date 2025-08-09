De extremo a extremo: el nuevo tren que conectará a toda la ciudad de Nueva York

Nueva York se prepara para una transformación histórica en su red de transporte con el avance del Interborough Express (IBX), un nuevo tren ligero que conectará directamente Brooklyn y Queens, sin necesidad de pasar por Manhattan. De acuerdo con la gobernadora Kathy Hochul, este ambicioso proyecto busca reducir los tiempos de traslado en hasta 30 minutos y ofrecer una alternativa moderna, rápida y eficiente para más de 900 mil residentes.

Una línea directa entre Brooklyn y Queens

El Interborough Express recorrerá 14 millas (unos 22.5 kilómetros) desde Jackson Heights en Queens hasta Sunset Park en Brooklyn. Según NY1, la ruta contará con 19 estaciones y permitirá realizar el trayecto completo en aproximadamente 32 minutos. Este tren se integrará con al menos 17 líneas del metro, 50 rutas de autobuses y dos estaciones del Long Island Rail Road (LIRR), convirtiéndose en un eje de conexión fundamental para quienes viven o trabajan entre estos dos distritos.

La gobernadora Hochul anunció oficialmente el paso del IBX a su fase de diseño e ingeniería en agosto de 2025. Según amNY, el contrato adjudicado para esta etapa tiene un valor de 166 millones de dólares y fue otorgado a las firmas Jacobs y HDR. El objetivo es comenzar la construcción tan pronto como se complete el análisis ambiental y se obtengan los permisos regulatorios.

De acuerdo con la MTA (Autoridad Metropolitana de Transporte), el tren beneficiará a más de 260 mil trabajadores que actualmente dependen de conexiones lentas o indirectas entre Brooklyn y Queens. En palabras de Hochul, el IBX es "el primer proyecto de tránsito rápido construido dentro de la ciudad desde 1937", lo que subraya su importancia histórica y estratégica.

Aunque todavía no se ha fijado una fecha oficial de inauguración, medios como The New York Post estiman que la obra podría completarse hacia finales de la década de 2030. La inversión total proyectada es de 5,500 millones de dólares, ya incluida en el plan de capital 2025-2029 de la MTA.

Allá viene el IBX: entre la esperanza y los desafíos

El proyecto Interborough Express no solo promete reducir tiempos de viaje, sino también aliviar la saturación de líneas como la G, J y M, que actualmente absorben buena parte del flujo entre estos distritos.

Según NY1, uno de los mayores atractivos del IBX es que aprovechará un corredor ferroviario ya existente, lo cual facilita su implementación sin necesidad de adquirir nuevos derechos de vía.

Sin embargo, como ocurre con cualquier obra de gran escala, también hay desafíos. Urbanistas y defensores de la vivienda han expresado preocupaciones sobre el posible aumento en el costo de vida cerca de las futuras estaciones. De acuerdo con The City, el desarrollo urbano asociado a este tipo de infraestructura puede generar procesos de gentrificación si no se acompaña de políticas de vivienda accesible.

Además, la etapa ambiental y de diseño deberá abordar aspectos técnicos complejos, como la convivencia con trenes de carga ya activos en el mismo corredor.