Un exvicegobernador republicano se vuelve demócrata y Trump enfurece: "Es un completo fracasado"

Geoff Duncan, exvicegobernador de Georgia, dejó oficialmente el Partido Republicano y sorprendió a todo Estados Unidos al confirmar que ahora se identifica como "demócrata". Su decisión desató la furia del presidente Donald Trump, quien no se cortó y lo atacó en su propia red social, Truth Social.

¿Por qué Geoff Duncan abandonó al Partido Republicano?

Según Fox News, el propio exvicegobernador explicó que su distanciamiento con los republicanos se intensificó antes de los intentos de Donald Trump por revertir el resultado de las elecciones de 2020 en Georgia.

“Mi camino para convertirme en demócrata empezó mucho antes de que Trump intentara robarse la elección”, escribió Duncan en un artículo de opinión publicado en el Atlanta Journal-Constitution.

También expresó que su decisión se basa en “una lucha diaria por amar al prójimo” desde su rol político. Asimismo, criticó con dureza al Partido Republicano por su postura frente a temas como la salud, las armas, la inmigración, la falta de cobertura médica, los empleos y la pobreza.

Donald Trump lo ataca sin filtro en Truth Social

Desde su red social, Donald Trump lanzó una reacción feroz:

"El fallido exvicegobernador Geoff Duncan, de Georgia, es un completo fracasado. Nunca logró nada, solo se quejaba. Ya no lo queríamos en el Partido Republicano, así que me dijeron que se hizo demócrata. ¡Menos mal, Geoff! ¡No tienes ni una oportunidad!”

La ruptura política se intensificó luego de que el Partido Republicano de Georgia expulsara a Duncan este año, alegando “deslealtad”. Entre los motivos, mencionaron su apoyo a Joe Biden y, posteriormente, a Kamala Harris, además de sus críticas a figuras republicanas locales.