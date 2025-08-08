Un bombero de California, preocupado por los incendios: "Prevemos un comportamiento extremo del fuego”

En medio de una intensa ola de calor, un bombero de California expresó su creciente preocupación ante el avance del Gifford Fire. Se trata del mayor de los incendios que afectan a Estados Unidos país en lo que va del año. Con temperaturas que superan los 38 grados Celsius y sequía persistente, el peligro de propagación del fuego es alarmante, especialmente en áreas rurales del centro del estado.

El incendio más grande del año en California: lo que se sabe

El Gifford Fire ya arrasó con más de 131 millas cuadradas entre los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo, dejando apenas un 9 % de contención. Así lo informó AP News y autoridades locales. Más de 2,200 bomberos enfrentan el siniestro en una zona de terreno difícil, con temperaturas extremas y vegetación seca, que no hace más que alimentar a las llamas.

“Tenemos un clima cálido y una humedad relativa baja”, declaró el capitán Scott Safechuck, del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara. “Por lo tanto, prevemos un comportamiento extremo del fuego”. Sin embargo, explicó que aunque los vientos se mantendrían estables, el pronóstico general no es alentador.

We don’t just fight wildfires–we hold the people who start them accountable.

So far in 2025, CAL FIRE law enforcement officers have made 103 arrests statewide. Arson isn’t just illegal.

It’s a direct attack against communities, putting lives, homes and public lands at risk.

See… pic.twitter.com/ehPzAAj1rN — CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 6, 2025

Altas probabilidades de nuevos focos de incendios

Según el artículo de AP News, Las llamas amenazan más de 870 estructuras cercanas al Bosque Nacional Los Padres, en una región donde predominan los campos agrícolas y propiedades aisladas. El fuego, que se originó a partir de cuatro focos distintos el pasado viernes cerca de la State Route 166, provocó lesiones en al menos cuatro personas.

Las autoridades advirtieron sobre una alta probabilidad de nuevos focos debido a la sequía y altas temperaturas. Además, recordaron que los meses de agosto y septiembre son los más peligrosos para los incendios en Estados Unidos.

Según Cal Fire, la combinación de sequía prolongada, vegetación acumulada y baja humedad eleva el riesgo en todo el estado, especialmente en el sur.