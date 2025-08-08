El aparato de ejercicio que está en oferta en Amazon y tiene beneficios para todo el cuerpo
Esta es una opción versátil, plegable y con más de 80 ajustes, ideal para entrenar en casa sin gastar de más.
Un aparato de ejercicio está en oferta en Amazon y es ideal para un entrenamiento completo. Se trata de la banca de ejercicio ajustable Yoleo, que tiene un 42% de descuento, quedando en 75.99 dólares para miembros Prime. Este aparato de entrenamiento es ideal para quienes buscan un equipo completo, duradero y fácil de guardar, perfecto para rutinas en espacios reducidos.
Entrena todo el cuerpo con un solo equipo
La Yoleo Adjustable Weight Bench permite realizar entrenamientos completos sin necesidad de múltiples máquinas. Su diseño incluye:
-
7 niveles de respaldo
-
4 ajustes de asiento
-
3 posiciones para las piernas
Esto permite trabajar en posición inclinada, plana o declinada, adaptándose a diferentes tipos de ejercicios, como press de pecho, curls, remo, triceps, entre otros.
Además:
-
Soporta entrenamientos intensos gracias a su estructura de acero en doble triángulo
-
Es liviana y compacta, ideal para espacios pequeños
-
Se pliega en segundos y mide solo 31.5 pulgadas de largo cuando está cerrada
Oferta limitada y solo para miembros Prime
Este modelo de banca cuesta normalmente 129.99 dólares, pero ahora puede conseguirse por 75.99. Está disponible solo para miembros de Amazon Prime y por tiempo limitado.
En caso de no ser miembro, el aparato se puede comprar a su precio completo.