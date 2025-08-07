Un trabajador con tres empleos revela que sus sueldos no son suficientes para vivir: “El sueño americano está muerto”

El trabajador neoyorquino señaló que las rentas son sumamente altas y es complicado costear una vivienda de manera individual.

Nic Sumners, un joven trabajador de Estados Unidos, se volvió viral en TikTok al compartir su frustración por no poder sostener una vida digna, a pesar de tener hasta tres empleos y ganar tres veces el salario mínimo federal. Su testimonio ha encendido una conversación nacional sobre el verdadero costo de vivir en EE. UU., en una economía donde los sueldos ya no cubren lo básico. En palabras del propio Sumners, recogidas por el New York Post, “el sueño americano está muerto”.

“Gano tres veces el mínimo y no me alcanza para vivir solo”

El video que desató el debate muestra a Nic Sumners, quien vive en Nueva York, hablando con desánimo sobre su situación laboral y financiera. Según recoge el New York Post, Sumners gana alrededor de 22 dólares por hora, lo que equivale a unos 45,760 dólares al año, muy por encima del salario mínimo federal de 7.25 dólares. Sin embargo, ese ingreso no le permite vivir solo, cubrir su renta y gastos básicos sin preocupaciones constantes.

“¿Por qué gano más de tres veces el salario mínimo federal y no puedo permitirme vivir solo?”, se pregunta Sumners en el video. Agrega que un departamento de una sola habitación cuesta entre 1,500 y 1,800 dólares al mes, mientras que uno de dos habitaciones puede superar los 2,200. “¿Quién puede permitirse eso?”, lanza, visiblemente molesto.

Sumners trabaja más de 40 horas a la semana y ha tenido hasta tres empleos para intentar cubrir sus necesidades. El problema, según él, no es falta de esfuerzo, sino un sistema que exige cada vez más sin ofrecer estabilidad.

En su crítica directa, también responsabiliza tanto a republicanos como a demócratas por ignorar las condiciones reales de los trabajadores estadounidenses.

Una realidad que se extiende más allá de un solo caso

Aunque la historia de Nic Sumners es particular, ha resonado con miles de personas que también se sienten atrapadas en un sistema laboral que no recompensa adecuadamente el esfuerzo. El New York Post señala que su caso no es aislado, sino parte de una tendencia en la que incluso quienes superan el salario mínimo luchan para llegar a fin de mes.

El auge de los precios de la vivienda, la inflación, el estancamiento de los salarios y el aumento del costo de vida han hecho que el llamado “sueño americano” parezca cada vez más inalcanzable. La experiencia de Sumners pone en evidencia cómo los estándares tradicionales, como tener casa propia, independencia y estabilidad financiera, ya no están al alcance de quienes trabajan jornadas completas, incluso con múltiples empleos.

Además, su video ha sido respaldado por cientos de comentarios de personas en situaciones similares, quienes comparten la sensación de que esforzarse ya no es suficiente. Para muchos, la narrativa de que “todo se logra con trabajo duro” ya no tiene sentido si el sistema no ofrece condiciones mínimas de dignidad económica.