Donald Trump reveló quién podría ser el candidato republicano para las elecciones de 2028 en EEUU: "Sería el favorito"

Donald Trump aseguró este martes que su vicepresidente, JD Vance, sería el favorito para quedarse con la candidatura republicana a la presidencia en 2028, si las elecciones se celebraran hoy. El mandatario de Estados Unidos fue consultado al respecto tras firmar una orden ejecutiva para crear un comité especial de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

JD Vance es el principal heredero de MAGA, según Donald Trump

Durante el acto en el South Court Auditorium, el periodista Peter Doocy de Fox News le preguntó directamente a Trump si consideraba que Vance representaba el futuro del movimiento Make America Great Again. “¿Está de acuerdo en que el heredero natural del MAGA es JD Vance?”, consultó.

Trump no dudó en señalar que el senador por Ohio tiene altas probabilidades de convertirse en el próximo rostro fuerte del Partido Republicano. “Es el vicepresidente, y creo que Marco Rubio también podría unirse a JD en alguna forma”, respondió.

El presidente agregó que hay otras figuras valiosas en su equipo que podrían tener un rol destacado en los próximos años: “También pienso que tenemos personas increíbles, algunas de las que están aquí en el escenario. Es muy pronto para hablar de eso, pero sin duda JD está haciendo un gran trabajo. Y probablemente sería el favorito en este momento”.

Trump junto a J.D. Vance Europa Press

Rubio apoya una candidatura de Vance

Trump no fue el único que elogió a JD Vance. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien compitió con Trump en las primarias de 2016 y ahora es uno de sus principales aliados, también lo respaldó públicamente. “Creo que JD Vance sería un gran candidato si decide hacerlo”, dijo en una entrevista reciente con Lara Trump emitida por Fox News.

Pese a los rumores, Rubio negó que esté pensando en postularse en 2028 y descartó una candidatura propia. Sin embargo, Trump dejó la puerta abierta a una posible fórmula conjunta entre Rubio y Vance.