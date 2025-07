La inusual forma en la que una familia de Texas logró escapar de su hogar y sobrevivir a las inundaciones: "Dios nos salvó"

Mientras el agua del río Guadalupe avanzaba sin freno sobre su casa en Hunt, Texas, una familia de nueve personas, incluidos dos bebés, se enfrentó a una situación límite. La combinación de herramientas improvisadas e ingenio permitió que todos lograran salir con vida y sobrevivir a las trágicas inundaciones.

La familia que logró escapar de su hogar con una navaja

Penny Deupree, de 83 años, contó al medio KENS 5 que cuando se dio cuenta de la magnitud de la lluvia, el agua ya había entrado a su vivienda. La casa se llenó tan rápido de agua que no hubo tiempo para salir por la puerta. Con una navaja de bolsillo y boyas de langosta, la familia abrió un agujero en el loft cercano al techo.

Uno a uno, fueron escapando por el pequeño hueco. “El agujero era mínimo. Me costó pasar, pero uno de mis nietos me empujó y otro me tiró del otro lado. Lo logramos”, contó Penny con la voz quebrada. Los primeros en salir fueron los bebés, seguidos por sus madres. Luego, los demás adultos salieron mientras el agua seguía subiendo.

Pasaron la noche sobre el tejado y sobrevivieron a las trágicas inundaciones

La familia se quedó en el tejado de la casa, rezando para que el agua no siga subiendo. Para calmar a los bebés, comenzaron a entonar distintas canciones. El agua rodeaba toda la casa y parte de la estructura ya estaba destruida.

Después de una hora y media, el nivel del agua comenzó a bajar. "Dios nos salvó. Así de simple", sentenció Penny.

Al poder bajar a la casa, vieron que las pérdidas materiales habían sido enormes: muebles destruidos, autos arruinados, álbumes familiares arrastrados por el agua.

El hijo de Penny, Tad Deupree, creó una página de GoFundMe y explicó que estaban reunidos para celebrar el 4 de julio cuando ocurrió la inundación. “Mi madre perdió su hogar de más de 20 años, que había construido con mi padre. También su auto, reliquias familiares y sus amados álbumes de recortes”, escribió.