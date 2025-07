Una mujer latina compró un café en Texas y recibió un ofensivo mensaje: "Es perturbador"

Una salida cotidiana por un café se convirtió en una experiencia humillante para Blanca López, una mujer hispana que visitó una sucursal de Starbucks dentro de una tienda Target en Texas, Estados Unidos. Al recibir su pedido, se dio cuenta de que venía con un mensaje inesperado que provocó indignación y rechazo.

La mujer denunció a Starbucks porque su café tenía una carga discriminatoria

López había ordenado un horchata latte. Al recibir la bebida, fue una de sus hijas quien notó que en la tapa del vaso no figuraba el nombre de su madre, como es habitual en la cadena. En su lugar, aparecía escrito con marcador negro un supuesto chiste: “¿Qué nombre le pones a un águila enferma? Ilegal” (en inglés, ill-eagle).

La mujer no tardó en reaccionar con desconcierto. “Cuando lo leí pensé: ‘OK, ¿se supone que debo reírme o qué tengo que hacer?’”, expresó.

Para López, el mensaje no fue una simple ocurrencia. Tiene amigos y familiares que han sido deportados y sabe que la palabra “ilegal” carga una connotación dolorosa. “¿Por qué me llamaron así? ¿Por qué preguntan si tengo papeles o no? Es perturbador”, cuestionó.

La respuesta de la cadena

Tras el incidente, López alertó al gerente del establecimiento, quien prometió abordar el tema con su equipo. Sin embargo, la mujer consideró que la respuesta no estuvo a la altura de la gravedad del acto.

“Yo trabajo como gerente. Si alguien de mi equipo hiciera algo así, lo despediría de inmediato”, afirmó.

López consideró que no basta con una charla interna. Para ella, se necesita una sanción real y visible.