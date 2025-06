ICE suspende el arresto de inmigrantes en Estados Unidos por orden de Donald Trump en estos sitios

ICE última hora: Donald Trump da una nueva orden y a partir de ahora no habrá redadas en estos lugares

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frenar las redadas en lugares de trabajo vinculados con la agricultura, la hotelería y los restaurantes, tras recibir advertencias sobre el impacto negativo de estas medidas en dichas industrias.

Según informó The New York Times, Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, alertó a Trump sobre el temor creciente entre trabajadores inmigrantes, lo que estaba generando ausentismo y afectando la continuidad operativa en sectores clave. Rollins explicó que los empleados, al enterarse de posibles intervenciones del ICE, optaban por no acudir a sus labores ante el riesgo de ser detenidos y deportados.

Donald Trump da una nueva orden y a partir de ahora no habrá redadas en estos lugares

En este contexto, fue el mismísimo Donald Trump quien respaldó la decisión, señalando que empresarios del sector agrícola, hotelero y de entretenimiento habían manifestado su preocupación por la pérdida de mano de obra calificada y los problemas que esto generaba.

Por tal motivo, Trump retrocede las redadas en:

-Hoteles y todo el sector de entretenimiento

-Sector Agrícola

A través de una publicación en Truth Social, el exmandatario afirmó: “Nuestra política migratoria agresiva está alejando a trabajadores valiosos, mientras criminales, favorecidos por la política de fronteras abiertas de Biden, están postulando a esos empleos. Debemos proteger a nuestros agricultores y eliminar a los delincuentes del país”.

El mensaje de Donald Trump ante el ausentismo en determinados lugares de trabajo en USA

Trump desconocía la magnitud de las redadas migratorias y ordenó frenarlas

Según una fuente cercana, Donald Trump no estaba informado del alcance real de las operaciones migratorias que se estaban ejecutando. Al darse cuenta de la dimensión de las redadas, decidió dar marcha atrás, según información que publicó la agencia de noticias Reuters. La nueva instrucción, emitida el jueves, permite que continúen investigaciones específicas, como las relacionadas con trata de personas y otros crímenes de alto perfil.

Última hora: USCIS anuncia un importante cambio en el parole humanitario que beneficia a migrantes latinos

Aunque Trump asumió la presidencia con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los detenidos recientemente no tenían antecedentes penales. Esta estrategia más agresiva por parte del ICE, que incluyó operativos en ciudades como Los Ángeles, ha generado protestas, así como críticas de demócratas y de algunos republicanos que insisten en que las acciones deberían centrarse exclusivamente en inmigrantes con historial delictivo.