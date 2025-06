Alerta migrante: Estas son las personas que no son elegibles para la ciudadanía a pesar de tener Green Card

Contar con una Green Card, es decir la residencia permanente legal en Estados Unidos, no garantiza automáticamente el acceso a la ciudadanía. Aunque es un paso importante dentro del proceso migratorio, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) establece criterios específicos que los residentes deben cumplir antes de iniciar el trámite de naturalización. No reunir alguno de ellos puede representar una barrera definitiva.

Requisitos clave que impiden acceder a la naturalización

Según el USCIS, uno de los principales obstáculos es no cumplir con el tiempo mínimo de residencia continua. Por lo general, se requiere haber vivido legalmente en el país durante al menos cinco años (tres si se está casado con un ciudadano estadounidense). Sin este requisito, la solicitud puede ser rechazada de inmediato.

Otro impedimento frecuente es no haber pasado al menos 30 meses físicamente en EE. UU. durante ese período. Muchos residentes pierden su elegibilidad por haber salido del país durante largas temporadas, lo cual puede interpretarse como abandono de su residencia.

Factores morales, legales y judiciales

La buena conducta moral también es esencial. La USCIS indica que delitos graves, como fraude migratorio, violencia doméstica, robo o delitos relacionados con drogas, pueden descalificar automáticamente al solicitante. Incluso omitir información relevante en el formulario de solicitud puede ser motivo de negación.

Además, haber cometido fraude al obtener la residencia, aunque fuera por error administrativo, puede hacer que la persona pierda su Green Card y sea inelegible para la ciudadanía. También hay casos donde los solicitantes han estado involucrados en procedimientos de deportación, lo cual frena cualquier intento de naturalización.

Casos que requieren mayor atención

Algunas personas simplemente no saben que ya no cumplen con los criterios, a pesar de tener años viviendo en EE. UU. Esto incluye a quienes no han declarado impuestos como residentes, o quienes tienen registros migratorios irregulares, como salidas no autorizadas o estadías prolongadas fuera del país.

En conclusión, contar con una Green Card es solo una parte del camino hacia la ciudadanía. La USCIS recomienda revisar cada criterio cuidadosamente antes de presentar una solicitud, ya que incumplir alguno puede implicar una negación definitiva del estatus de ciudadano.