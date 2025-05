El pequeño pueblo de California de apenas 94 pobladores con playas que han sido escenario de diversas películas de terror

Mientras millones de personas se concentran cada año en playas populares como Santa Mónica o Venice, existe un rincón escondido de la costa californiana que parece haberse detenido en el tiempo. Se trata de Little River, un pequeño pueblo de apenas 94 habitantes ubicado sobre un acantilado frente al Pacífico, que no solo fue destacado por USA Today como uno de los pueblos costeros más hermosos y tranquilos del país, sino que también ha servido como escenario para películas como “Same Time”, “Next Year” y “The Dunwich Horror”.

Una hermosa playa con un ambiente de "terror"

Este pequeño enclave del condado de Mendocino fue elegido entre los mejores pueblos playeros de Estados Unidos con menos de 25,000 habitantes, según un panel de expertos convocado por el medio. Su encanto natural, su historia centenaria y su perfil discreto lo han convertido en el sitio ideal tanto para rodajes cinematográficos como para viajeros que buscan playas escénicas sin multitudes, rodeadas de bosques, bruma marina y arquitectura costera clásica.

La comunidad también alberga la Film History Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a preservar y promover el patrimonio cinematográfico. A través de iniciativas educativas y esfuerzos de archivo, la fundación trabaja para asegurar que la rica historia del cine sea salvaguardada para las futuras generaciones.

Otros grandes atractivos de Little River

A diferencia de los destinos repletos de turistas, Little River ofrece una experiencia más íntima y auténtica, donde el sonido del mar y el canto de los pájaros reemplazan al bullicio de las grandes ciudades costeras.

Playas tranquilas y escénicas : Van Damme State Park y Fern Canyon ofrecen vistas únicas y caminatas entre helechos gigantes.

Actividades al aire libre : kayak en mar abierto, senderismo por acantilados, canotaje y paseos por el bosque.

Alojamientos con encanto : pequeñas posadas, bed & breakfasts y cabañas frente al mar.

Historia viva : casas antiguas, un molino abandonado y vestigios del pasado maderero de la región.

Vida local en miniatura: una tienda, dos surtidores de gasolina, una oficina postal y un restaurante... todo en el mismo edificio.

Un pequeño pueblo con espíritu grande

Aunque hoy es un destino turístico de bajo perfil, Little River tiene una historia rica que se remonta a mediados del siglo XIX, cuando era conocido como Beall’s Harbor y luego como Kent’s Landing. Su auge se debió a la industria maderera, y cuando el aserradero cerró en 1893, el pueblo se transformó en lo que es hoy: un refugio para quienes buscan naturaleza, silencio y mar.

Situado sobre la icónica Ruta Estatal 1, a solo 3 millas al sur de Mendocino, Little River se recuesta sobre un acantilado que mira al Pacífico. Desde ahí, se pueden ver puestas de sol inolvidables y escuchar el rugido del mar en completa soledad.